Тупик в переговорах между Ираном и США толкает нефть вверх: какими будут цены на украинских АЗС

Мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.

В конце прошлой недели мировые цины на нефть несколько выросли , поскольку инвесторы опасаются, что Иран и США не смогут быстро достичь соглашения, которое позволило бы возобновить судоходство в Ормужском проливе. Через шесть недель после объявления хрупкого режима прекращения огня реальный прогресс в завершении войны минимальный. Высокие цены на энергоресурсы продолжают оказывать давление на мировую экономику, разгоняя глобальную инфляцию.

По состоянию на вечер пятницы, 22 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на июнь подорожали на $0,96 за баррель или на 0,94% — до $103,5 за баррель. Июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate повысились на $0,25, или на 0,26% - до $96,56 за баррель. За неделю нефть марки Brent подешевела на 5,48%, а WTI - на 8,37%.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых энергоносителей. Война изъяла с рынка 14 миллионов баррелей нефти в день (14% глобальных поставок), заблокировав экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта.

На фоне дефицита и перебоев с поставками из-за иранской войны ключевые страны-производители ищут компромиссы. Как сообщают источники, во время следующей встречи 7 июня семь ведущих государств картеля ОПЕК+ вероятнее всего согласятся на незначительное увеличение добычи нефти в июле, чтобы частично сбить напряжение на рынке.

Дизель и бензин могут подешеветь, но трейдеры боятся новой эскалации конфликта между США и Ираном

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели рынок дизтоплива в Украине демонстрировал заметное снижение. По состоянию на вечер пятницы 22 мая, по сравнению с 15 мая, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,24 грн/л до 76,79 грн/л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на вечер 22 мая на Лондонской бирже с начала торгов снизились на $30,80/т до $1141,75/т. На валютном рынке фиксируются однонаправленные изменения: курс доллара вырос до 44,23 грн. (+0,08 грн.), а евро не изменился (51,30 грн.), согласно данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

На оптовом рынке бензина А-95 цены за прошлую неделю выросли. По состоянию на 22 мая, по сравнению с 15 мая, средняя оптовая цена бензина выросла на 82 коп./л. до 72,35 грн/л. Котировки на северо-западном базисе Eurobob накануне в четверг снизились на $36/т — до $1131-1194/т в зависимости от условий доставки. Южный же индикатор 95 CIF Med снизился на $15/т, до $1178/т, как и FOB Med — до $1149/т.

На АЗС цены на бензин продолжили расти, в то время как цены на дизтопливо почти не изменились. По состоянию на 22 мая, по сравнению с 15 мая, средняя цена бензина А-95 выросла на 1,9 грн/л до 75,45 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 30 коп./л до 86,91 грн/л. Среди сетей наибольшие изменения наблюдались в Ukrnafta, где А-92 прибавил 1,50 грн/л до 69,90 грн/л, А-95 повысился на 0,50 грн/л до 73,90 грн/л, а А-95+ получил скидку 2,50 грн/л и теперь на уровне с обычным А-9,9 На АЗС Parallel, Avantage7 и "БРСМ-Нефть" бензины всех марок выросли примерно на 1,00 грн/л. Остальные сети показали лишь незначительные колебания цен.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе есть предпосылки к тому, что горючее на украинских АЗС будет дешеветь. Так, дизтопливо на АЗС имеет потенциал к снижению на 4 грн/л, а бензин — на 2 грн/л. В то же время трейдеры не будут спешить снижать цены, поскольку опасаются новой эскалации конфликта между США и Ираном, что вызовет дальнейшее подорожание нефти и рост топливных котировок. Таким образом если до конца недели не будет усиления боевых действий в Персидском заливе, вероятно, что сети АЗС начнут двигать цены вниз. .

Оптовые цены на газ стабилизируются на фоне низкого спроса и профицита на рынке

По данным "Нафторинка", по состоянию на 22 мая средняя цена на LPG доставкой по Украине почти не изменилась, увеличившись на 6 грн/т до 74 841 грн/т. В то же время, цена на автогаз самовывозом выросла на 277 грн/т, достигнув 72 808 грн/т.

В сегменте смеси пропан-бутана цены в портах Дуная и Черного моря цены на газ колебались в диапазоне 70 000–72 200 грн/т ($885–936/т без налогов). Средняя цена снизилась на 245 грн/т, до 70 743 грн/т ($905/т без налогов), а в самой Одессе – на 500 грн/т, до 73 000 грн/т ($943/т без налогов).

За вторую декаду мая среднесуточный импорт сжиженного газа увеличился на 12,4% по сравнению с первой декадой, достигнув 1,86 тыс. т. Положительную динамику обеспечил исключительно автомобильный транспорт, поставки которым взлетели более чем вдвое, до 0,6 тыс. т. В то же время морской импорт уменьшился на 8,2 тыс. т. отгрузки просели на 15,7%, до 0,14 тыс. т.

На АЗС цены пропан-бутан подешевел. По состоянию на вечер пятницы 22 мая, по сравнению с 15 мая, средняя цена пропан-бутана в Украине снизилась на 52 коп./л до 47,08 грн/л. Наибольшие колебания наблюдались преимущественно в региональных сетях, в то время как национальные операторы удерживают цены на стабильном уровне. Одним из самых дорогих регионов остается Донецкая область. В частности, на Parallel газ стоит 53,49 грн/л, Motto – 52,98 грн/л. Средняя цена LPG в Донецкой области составляет 53,36 грн/л. В то же время в большинстве других областей стоимость LPG в основном не превышает 48,99 грн/л. Такой разрыв в стоимости объясняется не только логистическими особенностями, но и повышенными рисками безопасности, характерными для региона.

По прогнозу основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе цены на автогаз в опте стабилизируются, хотя трейдеры рассчитывают на постепенный рост цен, поскольку маржа минимальна. Между тем, на АЗС газ продолжит дешеветь, а цена на этой неделе может снизиться на 50 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 89,90 48,90 WOG 79,90 89,90 48,90 Socar 79,90 89,90 48,90 Motto 73,99 86,99 45,29 БРСМ-Нафта 72,99 87,99 45,49 UPG 76,40 84,90 44,90 UKRNAFTA 73,90 86,90 45,90

Данные: приложения сетей АЗС.