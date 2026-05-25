В Украине обновят стандарты качества бензина с биоэтанолом

Украина начинает подготовку к внедрению новых экологических требований по использованию биоэтанола в автомобильных бензинах. Государство намерено обновить стандарты качества горючего, гармонизировать технические регламенты с нормами Европейского Союза, а также модернизировать системы лабораторного контроля и отбора проб.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заместитель министра Тарас Высоцкий во время профильного круглого стола подчеркнул, что речь идет не только об установлении обязательной части биотоплива, но и о создании действенной системы проверки его качества на рынке. Это часть евроинтеграционных обязательств Украины, в частности в рамках европейских директив RED-II и RED-III.

Переход на европейские стандарты

Реформа предусматривает постепенное упразднение устаревших подходов и имплементацию европейских регламентов EN 228 (для бензинов) и EN 590 (для дизельного горючего).

Основные направления обновления системы контроля:

Упразднение старых экологических классов: планируется окончательный отказ от использования бензинов классов Евро-3 и Евро-4.

Изменение классификации горючего: участники рынка поддержали переход на европейскую систему маркировки горючего, что позволит полностью отказаться от прежних советских обозначений типа А-80 или А-92.

Альтернативные виды топлива: особое внимание будет уделяться Техническому регламенту №1482, регулирующему правила работы с альтернативными топливными смесями с высоким содержанием спирта (от 10% до 50%).

Контроль дизеля: для дизельного горючего обязательно сохранят контроль показателя температуры помутнения, учитывающего климатические особенности страны.

В настоящее время государственные органы и частные лаборатории начинают техническую готовку оборудования для работы с обновленными образцами горючего.

Напомним, разработка новых стандартов контроля происходит на фоне длительного урегулирования законодательных норм, поскольку ранее Верховная Рада отсрочила штрафы за продажу бензина без содержания спирта до июля 2026 года. Согласно принятым изменениям применение финансовых санкций к трейдерам начнется с 1 июля, когда обязательная доля биоэтанола в бензине по закону должна составлять уже 7%. К этому моменту бизнес должен адаптировать логистику и инфраструктуру АЗС к новым экологическим стандартам без риска получить большие штрафы, которые за несоблюдение квот составляют более 18 тысяч гривен за каждые 1000 литров горючего.