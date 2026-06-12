Спирт в баке и новые названия на АЗС: что изменится для водителей с 1 июля и "взлетят ли" цены

С 1 июля Украина официально переходит на европейские стандарты маркировки горючего, предусматривающие обязательное содержание биоэтанола. Пока водители привыкают к новым индексам E5 и E10 вместо привычных А-95 или А-92, эксперты, которых опросило Delo.ua, успокаивают: коллапса и скачка цен не будет. Однако за кулисами реформы уже ведутся споры: не станет ли экологическая инициатива легальным прикрытием для производителей суррогатной "бодяги".

Что изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года вступают в силу новые государственные стандарты качества бензина . Полноценно заработают стандарты E5 и E10 – бензины с 5% и 10% биоэтанола соответственно. Реформа предусматривает переход на европейскую систему классификации горючего и Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий А-80, А-92 и А-95.

Биоэтанол – это спирт, произведенный из растительного сырья, преимущественно кукурузы. Изменения связаны с выполнением директив ЕС, а также должны поддержать развитие производства биоэтанола в Украину и уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов.

Новые обозначения на колонках будут выглядеть так: E5 или E10 для бензина, где цифра указывает на максимальную часть биоэтанола в составе; для дизельного горючего - B7, что означает наличие до 7% биодизеля. Переход будет происходить постепенно — водители могут видеть одновременно привычные названия и новые индексы состава.

Для большинства автомобилей изменения некритичны. Владельцам старших машин, особенно с карбюраторными двигателями или определенными моделями с резиновыми элементами топливной системы, следует быть осторожными – биоэтанол в повышенных концентрациях может более агрессивно влиять на старые уплотнители и шланги. Рекомендуемый тип горючего можно найти в технической документации или информационной наклейке под люком топливного бака.

Изменятся ли цены на бензин

Эксперты и участники рынка уверены, что с 1 июля цены на бензин для обычных водителей не изменятся. Так, директор группы компаний А-95 Сергей Куюн говорит, что цена на спиртовой бензин Е10 на $15-25/тонна ниже обычного А-95, что сопоставимо с ценой в 50-75 коп./л, поэтому сети не будут пересматривать цены.

С этим соглашается и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, отмечающий, что сейчас цена бензина А-95 идет на убыль и разницу в цене между обычным бензином и бензином с 10% содержанием спирта никто не заметит. Кроме того, эксперт говорит, что спиртовой бензин Е10 уже завозили и продавали на украинских АЗС и торговался по той же цене, что и обычный бензин.

Будет ли спиртовой бензин худшего качества

В то же время введение новых стандартов маркировки горючего может стать путем к легализации суррогатного бензина, или так называемой "бодяги", считает основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин . По его словам, сейчас на украинских мини-НПЗ производят бензин с содержанием спирта 20%, цена на который составляет 35 грн/л, тогда как средняя оптовая цена на бензин А-95 в Украине по состоянию на 5 июня составляла 71,65 грн/л.

По мнению Леушкина, после нововведений мини-НПЗ смогут вполне легально продавать свое горючее на АЗС и не бояться проверяющих из Госэкоинспекции, которая не будет штрафовать их за чрезмерный объем спирта в горючем. Впрочем, с этим не согласен Куюн, отмечающий, что производство и продажа суррогатного горючего происходит в теневом сегменте рынка, поэтому такие производители и продавцы не платят НДС и акциз. Таким образом, даже если за такое горючее не будет штрафовать экоинспекция, за продажу суррогата санкции на заправки будет налагаться налоговая.

Не будет проблем с импортом спиртового бензина

Норма об обязательном содержании спирта в бензине начала действовать еще в мае 2025 года, однако парламент уже дважды откладывал штрафы за ее несоблюдение из-за невозможности рынка адаптироваться к новым правилам. Первоначально закон требовал продавать бензин Е5 с 5% биоэтанола в бензине с допустимой погрешностью ±1%. Однако такое горючее нетипичное для стран ЕС, где уже давно действует норма о спиртовом бензине Е10 с содержанием спирта от 7% до 10%. Таким образом, для того, чтобы продавать украинцам бензин E5, европейским производителям нужно было строить отдельные мощности для смешивания бензина со спиртом, отдельные резервуары и отдельную логистику.

Сейчас когда требования гармонизировали с европейскими, эксперты убеждены, что проблем с закупкой достаточного количества горючего и дальнейшего дефицита ожидать не стоит. В то же время, по словам Куюна, трейдеры уже завозят спиртовой бензин в страну, а некоторые сети АЗС активно его продают. Эксперт говорит, что с 1 июля сети АЗС могут адаптироваться к новым правилам.

С этим согласен Сиренко, который также говорит, что не ожидает проблем с поставками горючего. Кроме того, он отмечает, что после 1 июля на заправках небольших сетей могут не успеть закупить спиртовое топливо, но это не повлечет за собой топливный коллапс, а обычные водители могут даже не заметить перехода на новые нормы.