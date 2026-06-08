Нафта дешевшає, попри відсутність угоди між США та Іраном: якими будуть ціни на українських АЗС

Попри відсутність значного прогресу в переговорах між США та Іраном і фактичну зупинку судноплавства через Ормузьку протоку, нафтові котирування Brent та WTI впевнено пішли вниз. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігають впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Тим часом картель ОПЕК+ вирішив збільшити квоти на видобуток сирої нафти. За даними Reuters, у неділю 7 липня сім членів ОПЕК вирішили збільшити цільові показники на 188 000 барелів на добу з липня, йдеться у заяві ОПЕК. Це дорівнює червневому підвищенню, яке було скориговано вниз із щомісячного збільшення на 206 000 барелів на добу у травні та квітні, щоб врахувати вихід ОАЕ.

Станом на вечір п'ятниці, 5 червня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на серпень подешевшали на $1,94 за барель, або на 2,04% — до $93,09 за барель. Липневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $2,50, або на 2,69% — до $90,54 за барель.

Водночас, за даними моніторингу суден, у п'ятницю вранці не було зафіксовано жодного комерційного проходу через Ормузьку протоку. Напередодні маршрут перетнули лише шість суден — три вийшли з Перської затоки та ще три увійшли до неї. Переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном минулого тижня суттєвого прогресу не продемонстрував. Іран наполягає на припиненні вогню в Лівані як передумові для укладення угоди зі США, яка передбачає відкриття протоки та продовження режиму перемир'я ще на два місяці.

Дизель та бензин продовжують дешевшати на тлі здешевшання нафти

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня на гуртовому ринку дизпалива зберігалась тенденція до зниження цін. Так, станом на вечір п'ятниці, 5 червня, порівняно з 3 червня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 22 коп./л до 72,80 грн/л. Порівняно з 29 травня дизель у гурті здешевшав на 62 коп./л.

На зовнішніх ринках кон'юнктура залишається нестабільною. Станом на вечір 5 червня від початку торгів котирування газойлю (ключова сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі знизилися на 15,10/т до $1 061,90/т. На валютному ринку гривня демонструвала незначні коливання: офіційний курс долара США зріс на 0,04 грн — до 44,38 грн, тоді як курс євро додав 0,01 грн і досяг 51,67 грн/€, за даними Національного банку. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Ціни на бензин у гурті залишаються умовно стабільними та коливаються в обидва боки. Станом на вечір 5 червня порівняно з 3 червня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 20 коп./л до 71,65 грн/л, а порівняно з 29 травня бензин у гурті здорожчав на 34 коп./л.

Котирування на північно-західному базисі Eurobob (FOB NWE) та 95 CIF NWE у четвер, 4 червня, зменшилися на $50/т — до $957/т та $1 021/т відповідно. Південний індикатор FOB Med знизився на $30/т, до $988/т.

Протягом перших днів червня темпи імпорту бензину залишаються низькими. За підсумками перших трьох днів місяця середньодобові постачання бензину всіх марок були на 39,8% нижчими порівняно з травнем.

На АЗС переважала низхідна динаміка. Станом на 5 червня порівняно з 29 травня середня ціна бензину А-95 на заправках знизилась на 10 коп./л до 75,79 грн/л, а дизель на АЗС у середньому здешевшав на 67 коп./л до 84,96 грн/л. У розрізі мереж істотних змін у ціновій політиці найбільших операторів не відбулося. WOG, ОККО та SOCAR утримували ціни на попередніх рівнях, тоді як окремі мережі продовжили поступове коригування вниз. Зокрема, в UPG, Parallel та "БРСМ-Нафта" окремі види пального подешевшали на 0,50–1,00 грн/л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, падіння нафтових котирувань, яке відбулося в п'ятницю, 5 червня, український гуртовий ринок дизпалива відіграє вже в понеділок або вівторок. На АЗС протягом цього тижня ціни можуть впасти в межах 1–2 грн/л. Загалом за поточних нафтових котирувань бензин та дизель зберігають потенціал до здешевшання на 4–5 грн/л.

Ринок газу очікує на стабілізацію цін після тривалого падіння

За даними "Нафторинку", 5 червня середня ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 976 грн/т порівняно з 3 червня, склавши 73 178 грн/т. Водночас ціна газу самовивозом за вказаний період обвалилася на 1 120 грн/т, досягнувши 69 141 грн/т.

Динаміка стрімкого здешевлення з доставкою спостерігалася майже у всіх регіонах, де компанія "Полтава Газтрейд" знизила вартість свого ресурсу на 400–2 500 грн/т, до 71 500–76 500 грн/т.

Ціна сумішей самовивозом також знизилася. Компанії "Полтава Газтрейд", RLS та "Сентуріон груп" опустили вартість ресурсу на 500–3 000 грн/т, пропонуючи його в діапазоні 70 000–72 500 грн/т. "Барс" знизила ціни пропану у Києві та Полтавській області на 200–500 грн/т, до 70 300 і 70 500 грн/т відповідно.

На АЗС сегмент пропан-бутану демонстрував найбільш виражене зниження серед усіх видів пального. Станом на 5 червня порівняно з 29 травня середня ціна автогазу на АЗС знизилась на 83 коп./л до 45,35 грн/л. Зниження було зафіксовано в більшості операторів ринку. У WOG, ОККО, UPG та Ukrnafta ціни знизилися в середньому на 1,00 грн/л. У "БРСМ-Нафта" корекція становила 0,51 грн/л, тоді як у KLO автогаз подешевшав на 1,10 грн/л. Найбільш відчутні зміни зафіксовано в окремих мережах із діапазоном зниження 1,50–2,10 грн/л, зокрема "Сенс" та "Перон", що підкріплює загальну низхідну динаміку сегмента.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня ринок очікує стабільних цін у гурті з невеликими коливаннями. Тим часом на АЗС ціна на газ на цьому тижні має потенціал до зниження на 50 коп./л, після чого роздрібний ринок теж може стабілізуватися.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 87,90 46,90 WOG 78,90 87,90 46,90 Socar 78,90 87,90 46,90 Motto 73,99 83,49 43,49 БРСМ-Нафта 73,99 79,99 43,49 UPG 73,90 82,90 43,90 UKRNAFTA 74,90 84,90 44,90

Дані: застосунки мереж АЗС.