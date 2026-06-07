Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут: Ормузька протока майже порожня

Комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших морських торговельних маршрутів світу, майже припинилося. На тлі затягування переговорів між США та Іраном кількість проходів суден різко скоротилася, а американські військові вже перенаправили понад сотню комерційних кораблів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Ормузька протока майже спорожніла

За даними моніторингу суден, у п’ятницю вранці через протоку не було зафіксовано жодного комерційного проходу. Напередодні маршрут перетнули лише шість суден — три вийшли з Перської затоки та ще три увійшли до неї.

Переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном цього тижня суттєвого прогресу не продемонстрував. Іран наполягає на припиненні вогню в Лівані як передумові для укладення угоди зі США, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та продовження режиму перемир’я ще на два місяці.

Тим часом Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) спростувало заяви Тегерана про нібито обстріл американських військових кораблів в Оманській затоці.

Водночас у командуванні повідомили, що Військово-морські сили США вже перенаправили 129 комерційних суден та затримали ще шість у межах забезпечення блокади іранських портів.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів світу для транспортування нафти та скрапленого газу, тому будь-які обмеження руху в цьому регіоні можуть впливати на глобальні енергетичні ринки та міжнародну торгівлю.

Нагадаємо, світові запаси нафти впали до небезпечно низького рівня. Керівники галузі та аналітики попереджають, що найближчими тижнями може статися новий ціновий шок, здатний дестабілізувати фінансові ринки.