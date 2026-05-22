У США побачили в Гренландії альтернативу нафті з Ормузької протоки

У США заявили, що Гренландія може обвалити ціни на нафту

Гренландія може відіграти ключову роль у стабілізації світового нафтового ринку на тлі війни з Іраном і здатна експортувати до 2 мільйонів барелів нафти на добу.

 Як пише Delo.ua,  про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа у Гренландії та губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, інформує The Hill.

Про нафтовий потенціал Гренландії

Острів має значний енергетичний потенціал і може вплинути на стабілізацію світового нафтового ринку на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

Лендрі наголосив, що Гренландія могла б уже зараз експортувати до 2 мільйонів барелів нафти щодня. На його думку, це допомогло б зменшити навантаження на Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

На тлі війни з Іраном та ускладнення судноплавства в регіоні ціни на нафту різко зросли. У п’ятницю Brent торгувалася на рівні близько 102 доларів за барель, тоді як американська WTI - близько 98 доларів.

Лендрі також заявив, що запуск видобутку нафти у Гренландії можливий приблизно протягом 10 місяців. 

Раніше повідомлялось, що ризик тривалого закриття Ормузької протоки може створити для світової економіки наслідки, близькі до масштабів фінансової кризи 2008 року. 

Автор:
Ольга Опенько