У США побачили в Гренландії альтернативу нафті з Ормузької протоки
Гренландія може відіграти ключову роль у стабілізації світового нафтового ринку на тлі війни з Іраном і здатна експортувати до 2 мільйонів барелів нафти на добу.
Як пише Delo.ua, про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа у Гренландії та губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, інформує The Hill.
Про нафтовий потенціал Гренландії
Острів має значний енергетичний потенціал і може вплинути на стабілізацію світового нафтового ринку на тлі загострення ситуації навколо Ірану.
Лендрі наголосив, що Гренландія могла б уже зараз експортувати до 2 мільйонів барелів нафти щодня. На його думку, це допомогло б зменшити навантаження на Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.
На тлі війни з Іраном та ускладнення судноплавства в регіоні ціни на нафту різко зросли. У п’ятницю Brent торгувалася на рівні близько 102 доларів за барель, тоді як американська WTI - близько 98 доларів.
Лендрі також заявив, що запуск видобутку нафти у Гренландії можливий приблизно протягом 10 місяців.
Раніше повідомлялось, що ризик тривалого закриття Ормузької протоки може створити для світової економіки наслідки, близькі до масштабів фінансової кризи 2008 року.