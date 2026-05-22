Нафта по $130: аналітики оцінили наслідки блокування Ормузької протоки

Ризик тривалого закриття Ормузької протоки може створити для світової економіки наслідки, близькі до масштабів фінансової кризи 2008 року. Такий прогноз оприлюднила консалтингова компанія Rapidan Energy Group, яка оцінила потенційний вплив на нафтовий ринок і глобальне економічне зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За базовим сценарієм компанії, морський маршрут може відновити роботу вже у липні. У такому випадку середнє скорочення світового попиту на нафту може становити 2,6 млн барелів на добу, а ціна еталонної нафти Brent у літні місяці може досягти близько 130 доларів за барель.

Аналітики зазначають, що більш тривалі перебої до серпня або вересня можуть створити серйозніший дефіцит пропозиції та посилити тиск на світову економіку.

За оцінками Rapidan Energy Group, у такому сценарії:

дефіцит постачання у третьому кварталі може зрости до 6 млн барелів на добу;

світові запаси нафти можуть знизитися до критичних рівнів;

світове споживання нафти у 2026 році ризикує перейти до річного скорочення;

можуть посилитися інфляційні ризики та сповільнитися темпи економічного зростання.

У компанії зазначають, що нинішні макроекономічні умови залишаються менш напруженими, ніж під час нафтових криз 1970-х років або періоду світової фінансової кризи 2007–2008 років. Однак навіть сильніша стартова позиція не усуває ризиків для ринків.

Після загострення ситуації навколо США, Ізраїлю та Ірану нафтові котирування вже суттєво зросли. Подальше погіршення ситуації, на думку аналітиків, може посилити фінансову нестабільність та створити додатковий тиск на глобальну економіку.

Додамо, у НАТО обговорюють можливість надання допомоги цивільним суднам для проходження через заблоковану Ормузьку протоку.