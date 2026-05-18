Іран планує стягувати плату за використання інтернет-кабелів на дні Ормузької протоки

Іран
Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки в Ормузькій протоці / Depositphotos

Іран планує почати стягувати плату за інтернет-трафік кабелями, прокладеними дном Ормузької протоки. Вони забезпечують величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових транзакцій між Європою, Азією та країнами Перської затоки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяви військових чиновників ісламської республіки.

Плата за використання підводних інтернет-кабелів

Зазначається, що Іран хоче стягувати плату з найбільших технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку. В іншому випадку Тегеран погрожує перервати трафік.

"Пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції ЗМІ повідомили, що план Тегерана з вилучення доходу з протоки вимагатиме від таких компаній, як Google, Microsoft, Meta і Amazon, дотримання іранського законодавства, у той час як компанії, що займаються підводними кабелями, будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за прокладання кабелю, а права на ремонт та технічне обслуговування будуть надані виключно іранським фірмам", - пише CNN.

 "Цифрова катастрофа" 

Через Ормузьку протоку проходить велика мережа міжконтинентальних кабелів, при знищенні яких може бути спровокована каскадна "цифрова катастрофа" одразу на кількох континентах.

Країни Перської затоки можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з'єднанні, що, найімовірніше, вплине на експорт нафти і газу, а також на банківську сферу.

При цьому неясно, як Іран збирається компанії змусити йому платити, оскільки технологічні гіганти притиснуті санкціями проти Ірану, за якими їм заборонено здійснювати платежі цій країні.

Нагадаємо, Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку, погрожуючи наслідками за їх невиконання

Автор:
Світлана Манько