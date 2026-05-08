Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Delo Index AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Іран розробив нові правила проходження через Ормузьку протоку

нафта, танкер
Іран запроваджує нові правила для транзиту через Ормузьку протоку / Depositphotos

Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку, погрожуючи наслідками за їх невиконання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Журналісти отримали у своє розпорядження відповідний документ, який складається із 40 пунктів.

Згідно з новими вимогами Ірану, власникам для проходу через Ормузьку протоку потрібно вказати назву та ідентифікаційний номер судна, його попередню назву, а також країну походження та пункт призначення.

Необхідно також надати інформацію про громадянство власників, операторів та членів екіпажу судна. Обов’язковою є й детальна інформація про вантаж, що перевозиться. 

"Відповідальність за надання неправдивої або неповної інформації несе виключно заявник, відповідальність за всі наслідки, що випливають з цього, також нестиме він", — зазначає  Іранська Адміністрація протоки Перської затоки (PGSA), створена 5 травня. Саме від цього відомства і необхідно буде отримувати дозвіл.

З документа чітко не випливає, що Іран має стягувати плату за прохід через протоку. Як зазначає телеканал, раніше влада в Тегерані бачила в цьому потенційне джерело доходу, кошти від якого можна спрямувати на відновлення країни після бомбардувань з боку США та Ізраїлю. За інформацією CNN, зараз з кожного судна Іран може стягувати до двох мільйонів доларів.

Зауважимо, Тегеран готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону. 

Автор:
Світлана Манько