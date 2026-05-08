Іран розробив нові правила проходження через Ормузьку протоку
Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку, погрожуючи наслідками за їх невиконання.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.
Журналісти отримали у своє розпорядження відповідний документ, який складається із 40 пунктів.
Згідно з новими вимогами Ірану, власникам для проходу через Ормузьку протоку потрібно вказати назву та ідентифікаційний номер судна, його попередню назву, а також країну походження та пункт призначення.
Необхідно також надати інформацію про громадянство власників, операторів та членів екіпажу судна. Обов’язковою є й детальна інформація про вантаж, що перевозиться.
"Відповідальність за надання неправдивої або неповної інформації несе виключно заявник, відповідальність за всі наслідки, що випливають з цього, також нестиме він", — зазначає Іранська Адміністрація протоки Перської затоки (PGSA), створена 5 травня. Саме від цього відомства і необхідно буде отримувати дозвіл.
З документа чітко не випливає, що Іран має стягувати плату за прохід через протоку. Як зазначає телеканал, раніше влада в Тегерані бачила в цьому потенційне джерело доходу, кошти від якого можна спрямувати на відновлення країни після бомбардувань з боку США та Ізраїлю. За інформацією CNN, зараз з кожного судна Іран може стягувати до двох мільйонів доларів.
Зауважимо, Тегеран готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.