Иран планирует взимать плату за использование интернет-кабелей на дне Ормузского пролива

Иран
Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики в Ормузском проливе / Depositphotos

Иран планирует начать взимать плату за интернет-трафик кабелями, проложенными по дну Ормузского пролива. Они обеспечивают огромный объем интернет-трафика и финансовых транзакций между Европой, Азией и странами Персидского залива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления военных чиновников исламской республики.

Плата за использование подводных интернет-кабелей

Отмечается, что Иран хочет взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив. В противном случае Тегеран грозится прервать трафик.

"Связанные с Корпусом стражей исламской революции СМИ сообщили, что план Тегерана по изъятию дохода из пролива будет требовать от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдение иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны уплачивать лицензионные сборы за прокладку и проведение кабеля. фирмам", – пишет CNN.

"Цифровая катастрофа"

Через Ормузский пролив проходит большая сеть межконтинентальных кабелей, при уничтожении которых может быть спровоцирована каскадная "цифровая катастрофа" на нескольких континентах.

Страны Персидского залива могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что, вероятно, повлияет на экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу.

При этом неясно, как Иран намерен компании заставить ему платить, поскольку технологические гиганты прижаты санкциями против Ирана, по которым им запрещено производить платежи этой стране.

Напомним, Иран ввел ряд новых правил для судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив, угрожая последствиями за их невыполнение.

Автор:
Светлана Манько