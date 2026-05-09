США вдарили санкціями по каналах постачання компонентів для іранських безпілотників

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, спрямований проти мереж, які, за даними Вашингтона, забезпечують іранські програми з виробництва безпілотників та балістичних ракет.

Під обмеження потрапили 10 осіб і компаній, яких американська сторона пов’язує з постачанням компонентів і сировини для дронів серії Shahed та ракетних систем Ірану. Санкції запроваджені Управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Додатково Державний департамент США оголосив обмеження щодо чотирьох структур із Китаю, Дубая, Гонконгу та Білорусі. За версією Вашингтона, вони виступали посередниками для іранського Центру інновацій та технологічного співробітництва, забезпечуючи фінансову та технологічну підтримку.

Серед компаній, що потрапили під санкції, згадується Mustad Limited із Гонконгу, яку звинувачують у спробах організації закупівель озброєнь на мільйони доларів для Ірану.

У Держдепі США заявили, що продовжать тиск на іноземні структури, які сприяють іранським військовим програмам, включно з оборонною промисловістю

