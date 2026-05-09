Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

США вдарили санкціями по каналах постачання компонентів для іранських безпілотників

нафта
Іран взяв під контроль нафтовий експорт через Ормузьку протоку / Depositphotos

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, спрямований проти мереж, які, за даними Вашингтона, забезпечують іранські програми з виробництва безпілотників та балістичних ракет.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву відомства.

Під обмеження потрапили 10 осіб і компаній, яких американська сторона пов’язує з постачанням компонентів і сировини для дронів серії Shahed та ракетних систем Ірану. Санкції запроваджені Управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Додатково Державний департамент США оголосив обмеження щодо чотирьох структур із Китаю, Дубая, Гонконгу та Білорусі. За версією Вашингтона, вони виступали посередниками для іранського Центру інновацій та технологічного співробітництва, забезпечуючи фінансову та технологічну підтримку.

Серед компаній, що потрапили під санкції, згадується Mustad Limited із Гонконгу, яку звинувачують у спробах організації закупівель озброєнь на мільйони доларів для Ірану.

У Держдепі США заявили, що продовжать тиск на іноземні структури, які сприяють іранським військовим програмам, включно з оборонною промисловістю

Додамо, Іран запровадив низку нових правил для суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку, погрожуючи наслідками за їх невиконання.

Автор:
Тетяна Гойденко