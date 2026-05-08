Іран обходить морську блокаду США за допомогою поїздів із Китаю

Іран замінює заблоковані порти залізницею з Китаю / Depositphotos

Іран стрімко нарощує обсяги залізничних перевезень із Китаю, намагаючись нівелювати наслідки жорсткої морської блокади своїх портів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналіз Bloomberg.

Після початку військово-морської операції США 13 квітня кількість вантажних поїздів, що прямують із китайського Сіаня до іранської столиці, зросла з одного на тиждень до одного кожні три-чотири дні.

Стрімке зростання попиту на залізничні перевезення призвело до суттєвого подорожчання послуг. Цього тижня вартість доставки стандартного 40-футового контейнера досягла позначки 7000 доларів, що на 40% перевищує звичні ринкові показники.

Попри таку динаміку, експерти зазначають, що шлях через Казахстан і Туркменістан спроможний лише частково компенсувати втрати від блокування морських портів.

Масштаби залізничних складів залишаються неспівмірними з морськими перевезеннями, адже один поїзд вміщує лише близько 50 контейнерів, тоді як великі океанські судна перевозять тисячі одиниць вантажу.

Китайські товари в обмін на енергоресурси

На поточному етапі торгівля має переважно односторонній характер: Пекін насичує іранський ринок промисловими запчастинами, генераторами та електронікою.

Водночас Тегеран вже розглядає плани щодо використання цих колій для зворотного експорту нафтохімічної продукції та палива.

Залежність Ірану від Китаю продовжує зростати, оскільки Піднебесна залишається основним покупцем іранської нафти, що в умовах падіння курсу ріала стає ключовим фактором виживання ісламської республіки.

Розширення логістичної мережі 

Окрім китайського напрямку, Тегеран активно розвиває сполучення з Афганістаном, зокрема через лінію Хаф-Герат, якою вже транспортується дизельне паливо.

Ці зусилля мають на меті створити стійку інфраструктуру, захищену від санкційного тиску Заходу. Попит на травневі рейси вже повністю закритий, а на червень планується подальше збільшення пропускної спроможності залізниці.

 Для Пекіна іранський маршрут є важливим вузлом, що дозволяє зберігати вплив у регіоні попри військові дії США та Ізраїлю проти іранських об'єктів.

Нагадаємо, Тегеран готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону. 

Автор:
Тетяна Бесараб