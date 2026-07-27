Виробництво агропродукції в Україні скоротилося після п’яти місяців зростання

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за січень-червень 2026 року скоротилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік. Після зростання на 1,4% за підсумками п’яти місяців галузь перейшла до спаду через різке зниження показників рослинництва у сільгосппідприємствах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну службу статистики.

Виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах за перше півріччя зменшилося на 14,8%. Водночас тваринницький напрям у цьому сегменті зріс на 10,7%, однак цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати спад у рослинництві.

Серед господарств усіх категорій найбільше зростання виробництва продукції рослинництва зафіксували у таких областях:

Волинська — на 80,1%;

Херсонська — на 54,5%;

Дніпропетровська — на 23,8%;

Тернопільська — на 20,7%;

Черкаська — на 16,3%.

Найбільше виробництво продукції рослинництва скоротилося у Донецькій області — на 52,6%. У Запорізькій області спад становив 35,6%, в Одеській — 34,3%.

У тваринництві найкращу динаміку серед господарств усіх категорій показали:

Київська область — зростання на 9,1%;

Черкаська — на 8,2%;

Чернігівська — на 7%;

Дніпропетровська — на 6,6%;

Кіровоградська — на 5,9%.

Найсуттєвіше виробництво продукції тваринництва знизилося у Донецькій області — на 53,9%. У Закарпатській області показник скоротився на 32,9%, у Херсонській — на 16,3%.

Зміна динаміки за підсумками півріччя свідчить, що зростання у тваринництві поки не компенсує втрати рослинницького сектору. За підсумками всього 2025 року сільськогосподарське виробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.

Зауважимо, за підсумками 2025 року аграрний сектор продемонстрував позитивну динаміку у вирощуванні зернових. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 8,2% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки у 61,04 млн тонн.