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Виробництво агропродукції в Україні скоротилося після п’яти місяців зростання
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за січень-червень 2026 року скоротилося на 1,6% порівняно з аналогічним періодом торік. Після зростання на 1,4% за підсумками п’яти місяців галузь перейшла до спаду через різке зниження показників рослинництва у сільгосппідприємствах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державну службу статистики.
Виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах за перше півріччя зменшилося на 14,8%. Водночас тваринницький напрям у цьому сегменті зріс на 10,7%, однак цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати спад у рослинництві.
Серед господарств усіх категорій найбільше зростання виробництва продукції рослинництва зафіксували у таких областях:
- Волинська — на 80,1%;
- Херсонська — на 54,5%;
- Дніпропетровська — на 23,8%;
- Тернопільська — на 20,7%;
- Черкаська — на 16,3%.
Найбільше виробництво продукції рослинництва скоротилося у Донецькій області — на 52,6%. У Запорізькій області спад становив 35,6%, в Одеській — 34,3%.
У тваринництві найкращу динаміку серед господарств усіх категорій показали:
- Київська область — зростання на 9,1%;
- Черкаська — на 8,2%;
- Чернігівська — на 7%;
- Дніпропетровська — на 6,6%;
- Кіровоградська — на 5,9%.
Найсуттєвіше виробництво продукції тваринництва знизилося у Донецькій області — на 53,9%. У Закарпатській області показник скоротився на 32,9%, у Херсонській — на 16,3%.
Зміна динаміки за підсумками півріччя свідчить, що зростання у тваринництві поки не компенсує втрати рослинницького сектору. За підсумками всього 2025 року сільськогосподарське виробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.
Зауважимо, за підсумками 2025 року аграрний сектор продемонстрував позитивну динаміку у вирощуванні зернових. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 8,2% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки у 61,04 млн тонн.