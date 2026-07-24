Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,04

EUR

51,06

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,87

44,78

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни виробників у промисловості впали за місяць, але залишаються вищими, ніж торік

інфляція, калькулятор, долари
Війна на Близькому Сході вдарила по світовому бізнесу / Freepik

У червні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні знизилися на 4,1% проти травня. Водночас у річному вимірі вони залишалися на 39,1% вищими, ніж у червні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними Держстату, місячне зниження цін у промисловості передусім було зумовлене здешевленням продукції у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. У цьому сегменті ціни знизилися на 11,1%.

Фото 2 — Ціни виробників у промисловості впали за місяць, але залишаються вищими, ніж торік

Після різкого стрибка на початку року динаміка цін виробників стала менш нестабільною. У лютому 2026 року промислові ціни зросли на 22,3% до попереднього місяця, у березні — на 2,3%, у квітні знизилися на 1,2%, у травні зросли на 1,2%, а в червні впали на 4,1%.

У річному вимірі зростання також сповільнилося. Якщо у травні ціни виробників були на 45,2% вищими, ніж роком раніше, то в червні цей показник знизився до 39,1%.

Держстат зазначає, що індекси цін виробників промислової продукції за червень 2026 року вже оприлюднені на сайті служби.

Нагадаємо, у березні 2026 року промислова інфляція сягнула 36,6% у річному вимірі, тоді як у лютому вона була нижчою. За місяць (березень до лютого) ціни виробників зросли на 2,3%.

Автор:
Тетяна Гойденко