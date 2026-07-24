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Цены производителей в промышленности упали за месяц, но остаются выше, чем в прошлом году

инфляция, калькулятор, доллары
Война на Ближнем Востоке ударила по мировому бизнесу / Freepik

В июне 2026 г. цены производителей промышленной продукции в Украине снизились на 4,1% против мая. В то же время в годовом исчислении они оставались на 39,1% выше, чем в июне 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, месячное снижение цен в промышленности, прежде всего, было обусловлено удешевлением продукции в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. В этом сегменте цены снизились на 11,1%.

Фото 2 — Цены производителей в промышленности упали за месяц, но остаются выше, чем в прошлом году

После резкого скачка в начале года динамика цен производителей стала менее нестабильной. В феврале 2026 г. промышленные цены выросли на 22,3% к предыдущему месяцу, в марте — на 2,3%, в апреле снизились на 1,2%, в мае выросли на 1,2%, а в июне упали на 4,1%.

В годовом измерении рост также замедлился. Если в мае цены производителей были на 45,2% выше, чем годом ранее, то в июне этот показатель снизился до 39,1%.

Госстат отмечает, что индексы цен производителей промышленной продукции за июнь 2026 уже обнародованы на сайте службы.

Напомним, в марте 2026 года промышленная инфляция достигла 36,6% в годовом исчислении, тогда как в феврале она была ниже. За месяц (март к февралю) цены производителей выросли на 2,3%.

Автор:
Татьяна Гойденко