Производство агропродукции в Украине сократилось после пяти месяцев роста

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за январь-июнь 2026 сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. После роста на 1,4% по итогам пяти месяцев отрасль перешла к спаду из-за резкого снижения показателей растениеводства в сельхозпредприятиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную службу статистики.

Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях за первое полугодие снизилось на 14,8%. В то же время животноводческое направление в этом сегменте выросло на 10,7%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в растениеводстве.

Среди хозяйств всех категорий наибольший рост производства продукции растениеводства зафиксирован в следующих областях:

Волынская – на 80,1%;

Херсонская – на 54,5%;

Днепропетровская - на 23,8%;

Тернопольская - на 20,7%;

Черкасская – на 16,3%.

Наибольшее производство продукции растениеводства сократилось в Донецкой области - на 52,6%. В Запорожской области спад составил 35,6%, в Одесской – 34,3%.

В животноводстве лучшую динамику среди хозяйств всех категорий показали:

Киевская область - рост на 9,1%;

Черкасская - на 8,2%;

Черниговская – на 7%;

Днепропетровская - на 6,6%;

Кировоградская – на 5,9%.

Существеннее всего производство продукции животноводства снизилось в Донецкой области — на 53,9%. В Закарпатской области показатель сократился на 32,9%, в Херсонской – на 16,3%.

Смена динамики по итогам полугодия свидетельствует, что рост в животноводстве пока не компенсирует потери растениеводческого сектора. По итогам всего 2025 года сельскохозяйственное производство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с 2024 годом.

Заметим, по итогам 2025 года грарный сектор продемонстрировал положительную динамику в выращивании зерновых. Объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 61,04 млн. тонн.