Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

-0,00

EUR

50,97

--0,09

Наличный курс:

USD

44,89

44,75

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производство агропродукции в Украине сократилось после пяти месяцев роста

Комбайн в поле
Производство агропродукции в Украине сократилось / Unsplash

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за январь-июнь 2026 сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. После роста на 1,4% по итогам пяти месяцев отрасль перешла к спаду из-за резкого снижения показателей растениеводства в сельхозпредприятиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную службу статистики.

Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях за первое полугодие снизилось на 14,8%. В то же время животноводческое направление в этом сегменте выросло на 10,7%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в растениеводстве.

Среди хозяйств всех категорий наибольший рост производства продукции растениеводства зафиксирован в следующих областях:

  • Волынская – на 80,1%;
  • Херсонская – на 54,5%;
  • Днепропетровская - на 23,8%;
  • Тернопольская - на 20,7%;
  • Черкасская – на 16,3%.

Наибольшее производство продукции растениеводства сократилось в Донецкой области - на 52,6%. В Запорожской области спад составил 35,6%, в Одесской – 34,3%.

В животноводстве лучшую динамику среди хозяйств всех категорий показали:

  • Киевская область - рост на 9,1%;
  • Черкасская - на 8,2%;
  • Черниговская – на 7%;
  • Днепропетровская - на 6,6%;
  • Кировоградская – на 5,9%.

Существеннее всего производство продукции животноводства снизилось в Донецкой области — на 53,9%. В Закарпатской области показатель сократился на 32,9%, в Херсонской – на 16,3%.

Смена динамики по итогам полугодия свидетельствует, что рост в животноводстве пока не компенсирует потери растениеводческого сектора. По итогам всего 2025 года сельскохозяйственное производство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с 2024 годом.

Заметим, по итогам 2025 года грарный сектор продемонстрировал положительную динамику в выращивании зерновых. Объем производства зерновых и зернобобовых культур вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 61,04 млн. тонн.

Автор:
Татьяна Гойденко