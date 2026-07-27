Львовщина получила около 40 тонн энергетического оборудования от Литвы

Во Львовскую область из составов хабов экстренной помощи Министерства энергетики Украины доставлено 39,7 тонны электротехнического оборудования. Поставщиком груза выступила литовская компания Litgrid AB.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Полученное оборудование будет способствовать проведению ремонтных и восстановительных работ, повышению надежности работы высоковольтных электросетей и укреплению энергетической устойчивости Львовской области", - отметили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что Литва остается надежным партнером нашей страны по укреплению энергетической устойчивости и продолжает поддерживать украинский энергетический сектор.

Справочно

Litgrid AB - это государственный оператор системы передачи электроэнергии Литвы, управляющий высоковольтными сетями, обеспечивает стабильность энергосистемы страны и отвечает за ее интеграцию с Европой.

Компания была основана в 2010 году после реорганизации литовского энергетического сектора в соответствии с требованиями энергетического пакета ЕС. С 1 октября 2012 года Litgrid полностью отделена от компаний, контролирующих деятельность по производству, поставке и распределению электроэнергии. 97,5 процента акций Litgrid принадлежит UAB EPSO-G, непосредственно контролируемому Министерством энергетики Литовской Республики.

На прошлой неделе во Львовскую область поступила когенерационная газомоторная электростанция стоимостью €20 тыс. Оборудование предоставила финская компания Kuopion Energia Oy.