Литва стала крупнейшим поставщиком оборудования для украинской энергетики

Украина продолжает укреплять энергетическую устойчивость благодаря оборудованию, полученному из выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектроцентралей. В общей сложности Министерство энергетики организовало 199 отгрузок общим весом более 3,3 тыс. тонн, а наибольшую помощь оказала Литва.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Украина укрепляет энергетику

Переданное оборудование уже используется на энергетических объектах Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской и других областях Украины, помогая поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Наибольшую помощь оказала Украине Литва. Через компанию AB Ignitis Gamyba было передано 152 партии оборудования общим весом более 2,4 тыс. тонн. Еще 41 партию весом 780,2 тонн Украина получила в рамках сотрудничества с Игналинской атомной электростанцией.

В поддержку также присоединилась Германия. В рамках первого этапа сотрудничества компания RWE Power AG передала шесть партий оборудования общим весом 87,9 тонн. Его получили энергетические предприятия центральных и западных регионов Украины, а также Киев и Харьков.

В то же время, Министерство энергетики продолжает сотрудничество с Латвией. В настоящее время идет подготовка к перемещению оборудования из Рижской ТЭЦ-2. Уже определен список необходимого оборудования, а также источники финансирования работ по его демонтажу.

Кроме того, украинские специалисты уже обследовали восемь выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей в Латвии, Литве, Словакии, Австрии, Хорватии и Нидерландах. Это позволит расширить международное сотрудничество и привлечь дополнительное оборудование для восстановления и модернизации украинской энергетической инфраструктуры.

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