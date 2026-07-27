Почти 80 млрд грн взаимных долгов: что происходит на рынке электроэнергии

Задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 10 июля 2026 достигла 46,5 млрд грн. В то же время, долг самого оператора системы передачи перед участниками рынка составляет более 32 млрд грн, что свидетельствует о дальнейшем накоплении взаимных расчетов в энергетическом секторе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Expro.

Миллиардные долги в энергетике

Основную часть задолженности по-прежнему формируют стороны, ответственные за баланс (СУБ). Их долг перед оператором системы передачи составил 46,41 млрд. грн.

В то же время, "Укрэнерго" также имеет значительные финансовые обязательства перед участниками балансирующего рынка. По состоянию на 10 июля задолженность компании достигла 32,09 млрд. грн. Из этой суммы 26,09 млрд грн приходится на поставщиков услуг балансировки, еще 6 млрд грн – на стороны, ответственные за баланс.

По данным ExPro, с начала 2026 года долг "Укрэнерго" перед поставщиками услуг балансировки вырос более чем на 7 млрд. грн. В то же время, задолженность сторон, ответственных за баланс, с начала 2025 года увеличилась более чем на 4,2 млрд грн.

В целом с начала 2026 г. взаимная задолженность на балансирующем рынке продолжила расти. Долг участников рынка перед Укрэнерго увеличился на 4,25 млрд грн, или 10,1%, до 46,5 млрд грн. В то же время задолженность оператора системы передачи перед участниками рынка выросла еще более быстрыми темпами - на 8,63 млрд грн, или 36,8%, достигнув 32,09 млрд грн.

Напомним, АО "НАЭК "Энергоатом" заявило, что не принимало решений о укрупнении лотов во время биржевых аукционов по продаже электроэнергии. В компании объясняют, что объединение лотов может осуществлять покупатель в рамках собственного встречного предложения.