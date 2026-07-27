"ПриватБанк" почти удвоил кредитование бизнеса и нарастил прибыль

ПриватБанк в первом полугодии 2026 года получил 49,5 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. После уплаты налога на прибыль по ставке 50% чистая прибыль банка составила 24,6 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на финансовые результаты "ПриватБанка".

Сумма налога на прибыль в первом полугодии выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, во втором квартале банк перечислил государству 20,36 млрд грн дивидендов по результатам 2025 года.

Объем средств клиентов на счетах с начала года увеличился на 7,3%.

Чистый кредитный портфель банка за шесть месяцев вырос на 20,6% и превысил 188 млрд. грн. За последние 12 месяцев общий кредитный портфель увеличился почти на 45%, а объем кредитования бизнес-клиентов почти вдвое.

Финансовые результаты свидетельствуют об одновременном росте прибыли, клиентских средств и кредитовании. Быстрейшую динамику банк зафиксировал в сегменте бизнес-кредитов.

ПриватБанк заключил два соглашения о поддержке украинского бизнеса на общую сумму свыше €1,18 млрд. Большая часть средств пойдет на инвестиционные нужды компаний, работающих в прифронтовых регионах.