ПриватБанк заключил два соглашения на свыше €1,18 млрд для льготного кредитования бизнеса

В ходе конференции по вопросам восстановления Украины URC 2026 в Гданьске ПриватБанк заключил два соглашения по поддержке украинского бизнеса на общую сумму свыше €1,18 млрд. Большая часть средств пойдет на инвестиционные нужды компаний, работающих в прифронтовых регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Первый проект внедряется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Это механизм распределения рисков общим объемом 825 млн евро, в рамках которого подписано выделение первого транша на 265 млн евро. ЕБРР будет брать на себя часть рисков по новым займам ПриватБанка для украинских компаний. Программа финансируется при поддержке Европейского Союза через Ukraine Investment Framework и Кризисный фонд спецназначения ЕБРР.

"Это означает, что если имущество, профинансированное по программе ПриватБанка и ЕБРР, будет повреждено или разрушено в результате войны, клиент сможет получить частичную компенсацию ущерба", - пояснил председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт.

Финансирование распределено по двум направлениям:

€692 млн будут направлены в рамках Программы устойчивости и средств существования ЕБРР на оборотный капитал и инвестиции;

€133 млн выделят через кредитную линию EU4Business-ЕБРР для микро-, малого и среднего предпринимательства.

Второе соглашение ПриватБанк подписал с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ). Она предусматривает портфельные гарантии в рамках программы Ukraine Partial Portfolio Guarantee Facility, что позволит привлечь около €357 млн. кредитного финансирования. ЕИФ будет покрывать до 70% риска по каждому кредиту, что расширит доступ к деньгам для компаний из рискованных регионов. Не менее 80% этих средств получат микро-, малые и средние предприятия.

Напомним, в начале июня ПриватБанк запустил программу "Ветеранское предпринимательство", предусматривающую целевое финансирование и условия обслуживания для ветеранов, развивающих собственное дело.