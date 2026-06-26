ПриватБанк уклав дві угоди на понад €1,18 млрд для пільгового кредитування бізнесу

Під час конференції з питань відновлення України URC 2026 у Гданську ПриватБанк уклав дві угоди щодо підтримки українського бізнесу на загальну суму понад €1,18 млрд. Більша частина коштів піде на інвестиційні потреби компаній, які працюють у прифронтових регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Перший проєкт впроваджується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це механізм розподілу ризиків загальним обсягом €825 млн, у межах якого підписано виділення першого траншу на €265 млн. ЄБРР братиме на себе частину ризиків за новими позиками ПриватБанку для українських компаній. Програма фінансується за підтримки Європейського Союзу через Ukraine Investment Framework та Кризового фонду спецпризначення ЄБРР.

"Це означає, що якщо майно, профінансоване за програмою ПриватБанку та ЄБРР, буде пошкоджене або зруйноване внаслідок війни, клієнт зможе отримати часткову компенсацію збитків", — пояснив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Фінансування розподілено за двома напрямами:

€692 млн спрямують у межах Програми стійкості та засобів існування ЄБРР на оборотний капітал та інвестиції;

€133 млн виділять через кредитну лінію EU4Business-ЄБРР для мікро-, малого та середнього підприємництва.

Другу угоду ПриватБанк підписав із Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ). Вона передбачає портфельні гарантії в межах програми Ukraine Partial Portfolio Guarantee Facility, що дозволить залучити майже €357 млн кредитного фінансування. ЄІФ покриватиме до 70% ризику за кожним кредитом, що розширить доступ до грошей для компаній із ризикованих регіонів. Щонайменше 80% цих коштів отримають мікро-, малі та середні підприємства.

Нагадаємо, на початку червня ПриватБанк запустив програму "Ветеранське підприємництво", яка передбачає цільове фінансування та умови обслуговування для ветеранів, що розвивають власну справу.