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Дроны РФ ударили по молочной ферме в Сумской области: что известно о последствиях атаки

ферма
Россия нанесла удар по молочной ферме в Сумской области

Российские войска атаковали беспилотниками молочную ферму в Дубовязовской общине Сумской области. В результате удара погибли коровы, часть животных получила ранения, однако среди работников пострадавших нет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Обстрел фермы в Сумской области

По информации ассоциации, атака началась вечером. Под удар попало гражданское аграрное предприятие, а на его территории после обстрела был обнаружен двигатель от реактивного беспилотника.

В АВМ подчеркнули, что российские обстрелы систематически наносят удары по украинскому животноводству и объектам продовольственной инфраструктуры. Несмотря на разрушение и утраты, хозяйство продолжает работать и обеспечивать создание молока.

Ассоциация также выразила поддержку руководству и работникам предприятия, отметив, что украинские молочные фермеры вынуждены работать в условиях постоянной угрозы обстрелов, поддерживая одновременно производство и продовольственную безопасность страны.

Фото 2 — Дроны РФ ударили по молочной ферме в Сумской области: что известно о последствиях атаки

Напомним, в Украине 27 июля не прогнозируют ограничения потребления электроэнергии. В то же время из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без света.

Автор:
Ольга Опенько