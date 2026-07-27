Черновицкая область получила от Швеции 85 тонн оборудования для защиты энергетики

Со складов хабов Министерства энергетики Украины в Черновицкую область доставили 84,8 тонн гуманитарного груза. Оборудование передало Шведское агентство по гражданской обороне и устойчивости (MSB).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Для чего предназначено оборудование

Передана помощь от The Swedish Civil Defence and Resilience Agency состоит из инженерных защитных конструкций. Они предназначены для:

повышение устойчивости энергетических объектов;

укрепление физической защиты инфраструктуры;

обеспечение стабильной работы энергосистем Черновицкой области.

"Швеция остается одним из надежных партнеров Украины, последовательно поддерживая украинский энергетический сектор и помогая укреплять его устойчивость в условиях полномасштабной войны", - отметили в ведомстве.

Справочно

The Swedish Civil Defence and Resilience Agency (также отделена как MCF , ранее MSB ) - это центральный государственный орган Швеции, отвечающий за гражданскую защиту, управление в чрезвычайных ситуациях, общественную безопасность и вопросы гражданской обороны. Агентство работает под руководством Министерства обороны Швеции.

Международные операции Шведского агентства имеют более 30 лет опыта работы в пострадавших районах, таких как кризисы, конфликты и стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что Львовщина получила около 40 тонн электротехнического оборудования из Литвы. Поставщиком груза выступила компания Litgrid AB .