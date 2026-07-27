Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

-0,00

EUR

50,97

--0,09

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,40

51,21

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Черновицкая область получила от Швеции 85 тонн оборудования для защиты энергетики

флаг Швеции, флаг Украины
Швеция передала Украине оборудование для защиты энергетики / Министерство обороны Украины

Со складов хабов Министерства энергетики Украины в Черновицкую область доставили 84,8 тонн гуманитарного груза. Оборудование передало Шведское агентство по гражданской обороне и устойчивости (MSB).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Для чего предназначено оборудование

Передана помощь от The Swedish Civil Defence and Resilience Agency состоит из инженерных защитных конструкций. Они предназначены для:

  • повышение устойчивости энергетических объектов;
  • укрепление физической защиты инфраструктуры;
  • обеспечение стабильной работы энергосистем Черновицкой области.

"Швеция остается одним из надежных партнеров Украины, последовательно поддерживая украинский энергетический сектор и помогая укреплять его устойчивость в условиях полномасштабной войны", - отметили в ведомстве.

Справочно

The Swedish Civil Defence and Resilience Agency (также отделена как MCF , ранее MSB )   - это   центральный государственный орган Швеции, отвечающий за гражданскую защиту, управление в чрезвычайных ситуациях, общественную безопасность и вопросы гражданской обороны. Агентство работает под руководством Министерства обороны Швеции.

Международные операции Шведского агентства имеют более 30 лет опыта работы в пострадавших районах, таких как кризисы, конфликты и стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что Львовщина получила около 40 тонн электротехнического оборудования из Литвы. Поставщиком груза выступила компания Litgrid AB .

Автор:
Татьяна Ковальчук