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Чернівецька область отримала від Швеції 85 тонн обладнання для захисту енергетики

прапор Швеції, прапор України
Швеція передала Україні обладнання для захисту енергетики / Міністерство оборони України

Зі складів хабів Міністерства енергетики України до Чернівецької області доставили 84,8 тонни гуманітарного вантажу. Обладнання передало Шведське агентство цивільної оборони та стійкості (MSB).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Для чого призначене обладнання

Передана допомога від The Swedish Civil Defence and Resilience Agency складається з інженерних захисних конструкцій. Вони призначені для:

  • підвищення стійкості енергетичних об'єктів; 
  • зміцнення фізичного захисту інфраструктури; 
  • забезпечення стабільної роботи енергосистеми Чернівецької області.

"Швеція залишається одним із надійних партнерів України, послідовно підтримуючи український енергетичний сектор та допомагаючи зміцнювати його стійкість в умовах повномасштабної війни", — зазначили у відомстві.

Довідково

The Swedish Civil Defence and Resilience Agency (також відокремлена як MCF, раніше MSB) — це центральний державний орган Швеції, який відповідає за цивільний захист, управління в надзвичайних ситуаціях, громадську безпеку та питання цивільної оборони. Агентство працює під керівництвом Міністерства оборони Швеції.

Міжнародні операції Шведського агентства мають понад 30 років досвіду роботи в постраждалих районах, таких як кризи, конфлікти та стихійні лиха. 

Раніше повідомлялося, що Львівщина отримала майже 40 тонн електротехнічного обладнання з Литви. Постачальником вантажу виступила компанія Litgrid AB.

Автор:
Тетяна Ковальчук