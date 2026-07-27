Канада може виділити Україні 650 млн канадських доларів на закупівлю газу

Україна запропонувала Канаді укласти 30-річну стратегічну угоду у сфері енергетики, яка передбачає довгострокові поставки скрапленого природного газу (LNG), співпрацю в атомній енергетиці та використання українських підземних газосховищ.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Україна запропонувала Канаді нове партнерство

Українська сторона запропонувала створити з Канадою стратегічне партнерство у сфері енергетичної безпеки, ключовим елементом якого мають стати довгострокові поставки канадського LNG. Також Київ запропонував використовувати українські підземні сховища газу для зберігання палива канадських постачальників.

Під час переговорів сторони обговорили можливість надання Канадою грантової допомоги на закупівлю природного газу для України в обсязі 650 млн канадських доларів (близько 461,5 млн доларів США). Передбачається, що ці кошти можуть бути виділені в межах загального пакета канадської підтримки України у 2026 році.

Окрім газової співпраці, міністри розглянули перспективи постачання в Україну енергетичного обладнання канадського виробництва та реалізації спільних проєктів у сфері атомної енергетики. Зокрема, Україна зацікавлена у використанні канадських технологій малих модульних реакторів, які можуть стати частиною майбутнього стратегічного партнерства.

У Міністерстві енергетики також нагадали, що Канада вже спрямувала близько 90 млн канадських доларів (63,9 млн доларів США) до Фонду підтримки енергетики України.

Нагадаємо, весною Канада виділила ще 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів) на підтримку енергетичного сектору України.