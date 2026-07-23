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Міненерго заперечує підвищення тарифів на електроенергію та газ на вимогу МВФ
Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.
Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві Міненерго.
Тарифи на газ та світло не підвищуватимуть
У відомстві роз'яснили, що у рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.
У Міненерго зауважили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.
"Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану", - уточнили в Міненерго.
У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.
"Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану", — наголосили в Міненерго.
Що у меморандумі з МВФ
МВФ у своєму звіті зазначав, що в Україні доцільно розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення.
Мораторії на підвищення тарифів, введені з початком повномасштабної війни, щорічно обходяться Україні принаймні у 2,2% ВВП, тоді як цільові трансферти на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.
Крім того, з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій.
У меморандумі зазначений такий план дій:
- липень 2026 року: Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.
- грудень 2026 року: уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ.
- лютий 2027 року: Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення.
Нагадаємо, українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.