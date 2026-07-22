МВФ повідомив, коли в Україні можуть підвищити тарифи на газ і електроенергію

В Україні можуть розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом по програмі розширеного фінансування EFF, інформує "Інтерфакс-Україна".

Підвищення тарифів на світло та газ

Згідно з документом, українська влада до кінця лютого 2027 року має провести оцінку чинних програм підтримки комунальних послуг, які спрямовані на захист споживачів із низькими доходами. Після цього, за умови створення належних механізмів допомоги, тарифи для населення можуть почати поступово зростати.

У МВФ зазначають, що основною метою такого кроку є забезпечення потреб енергетичного сектору у відновленні, скорочення накопиченої заборгованості та створення умов для залучення інвестицій у післявоєнний період.

Водночас у документі наголошується, що підвищення тарифів має відбуватися лише після аналізу та, за потреби, реформування чинної системи соціального захисту населення.

За оцінками авторів меморандуму, нинішня структура тарифів і значні квазіфіскальні витрати в енергетичному секторі створюють ризики для відновлення галузі, розвитку електромереж та забезпечення стабільного енергопостачання.

Зокрема, фіксовані тарифи на енергоносії, які залишаються нижчими за ринковий рівень через запроваджені під час війни обмеження, щороку коштують державі щонайменше 2,2% ВВП у вигляді непрямих субсидій через діяльність державних підприємств енергетичного сектору. Водночас прямі бюджетні компенсації на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.

У МВФ також звернули увагу, що нинішні тарифи для домогосподарств становлять приблизно 55% від рівня порівнянних ринкових контрактів, що створює додаткове навантаження на енергетичну систему.

Через це енергетичний сектор дедалі більше залежить від міжнародної допомоги, грантів та пільгового фінансування для проведення ремонтів і закупівлі необхідних ресурсів.

Як приклад у документі наведено ситуацію з НАК "Нафтогаз України", який залучав додаткові позики для фінансування ремонтних робіт та імпорту газу. У результаті боргове навантаження компанії у 2025 році зросло на 63% у річному вимірі.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.