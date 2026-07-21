У Києві планують підвищити тарифи на воду майже втричі

У Києві пропонують майже утричі підвищити тарифи на воду. Наразі сукупний тариф на водопостачання та водовідведення становить 30,38 грн за кубометр, а після можливого підвищення може досягти 88,90 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що проєкт нових тарифів подав "Київводоканал" столичній владі.

Нові тарифи на воду у Києві

За розрахунками підприємства вартість водопостачання пропонується підвищити з 16,16 до 50,69 грн за кубометр, а водовідведення - з 14,22 до 38,21 грн.

Таким чином, загальний тариф може зрости на 58,52 грн за кубометр.

Метою підвищення називають "забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури".

Необхідність збільшити ціни пояснюють низкою факторів:

витрати на електроенергію (які складають левову частку тарифу) зросли втричі порівняно з 2022 роком;

вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більше ніж у два рази;

ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі;

через значну зношеність мереж та атаки РФ суттєво зросли витрати на запчастини та проведення ремонтних робіт;

підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати працівників.

Позиція КМДА

Натомість у Київській міській державній адміністрації зазначають, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується.

"Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф", - зауважують в КМДА.

Там переконують, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн.

Нагадаємо, “Львівводоканал” пропонує більш ніж удвічі підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення - з нинішніх 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.