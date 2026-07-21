В Киеве планируют повысить тарифы на воду почти в три раза

В Киеве предлагают почти втрое повысить тарифы на воду. В настоящее время совокупный тариф на водоснабжение и водоотвод составляет 30,38 грн за кубометр, а после возможного повышения может достигнуть 88,90 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что проект новых тарифов предоставил "Киевводоканал" столичным властям.

Новые тарифы на воду в Киеве

По расчетам предприятия стоимость водоснабжения предлагается повысить с 16,16 до 50,69 грн за кубометр, а водоотвод – с 14,22 до 38,21 грн.

Таким образом, общий тариф может вырасти на 58,52 грн. за кубометр.

Целью повышения называют "обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры".

Необходимость увеличить цены объясняют рядом факторов :

расходы на электроэнергию (составляющие львиную долю тарифа) выросли втрое по сравнению с 2022 годом;

стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем в два раза;

цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;

из-за значительного износа сетей и атак РФ существенно возросли расходы на запчасти и проведение ремонтных работ;

повысился уровень минимальной и средней зарплаты работников.

Позиция КГГА

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что тариф в почти 90 грн за кубометр для киевлян не вводится.

"Это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал". Пока он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф", - отмечают в КГГА.

Там утверждают, что для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.

Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн.

Напомним, "Львовводоканал" предлагает более чем вдвое повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод - с нынешних 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.