Вода у Львові може подорожчати до 56 грн за кубометр: що відомо

ЛКП “Львівводоканал” запропонувало більш ніж удвічі підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення - з нинішніх 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Необхідність перегляду тарифу підприємство пояснює зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та податки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє директор ЛКП "Львівводоканал" Дмитро Ванькович.

За його словами, перегляд тарифу необхідний через суттєве зростання вартості електроенергії, витрат на оплату праці та податкового навантаження.

Дмитро Ванькович зазначив, що фінансове становище підприємства залишається складним. За його словами, із 323 млн грн, які місто передбачило на підтримку "Львівводоканалу", за сім місяців уже використано 226 млн грн. Якщо тариф залишиться без змін, до кінця року збитки підприємства можуть сягнути 672 млн грн. Водночас коригування тарифу, за його оцінками, дозволить залучити додатково 409 млн грн і скоротити збитки до 262 млн грн.

За розрахунками підприємства, після підвищення тарифу середня львівська родина сплачуватиме за водопостачання та водовідведення приблизно на 198 грн більше щомісяця. Водночас малозабезпечені домогосподарства зможуть компенсувати додаткові витрати, оформивши житлову субсидію.

У "Львівводоканалі" також наголошують, що підвищення тарифу не передбачає покращення якості водопостачання чи рівня обслуговування, а покликане забезпечити стабільну роботу підприємства в умовах зростання витрат.

Остаточне рішення щодо зміни тарифу має ухвалити виконавчий комітет Львівської міської ради.

Що відомо про підвищення тарифу на воду?

На початку липня ЛКП "Львівводоканал" подало до Львівської міської ради розрахунки нового тарифу на водопостачання та водовідведення. Тоді на підприємстві пояснювали, що економічно обґрунтований тариф, який повністю покривав би витрати на електроенергію, паливо, реагенти, оплату праці, ремонти та модернізацію мереж, мав би становити близько 100 грн за кубометр.

Наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Львові становить 25,88 грн за кубометр і залишається незмінним із початку 2022 року. Це один із найнижчих показників серед великих міст України. За вартістю послуг для населення Львів поступається лише Вінниці, де тариф становить 25,62 грн за кубометр.

У 2026 році територіальні громади отримали право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Водночас навіть у разі підвищення до 56,38 грн за кубометр львівський тариф залишатиметься нижчим, ніж у багатьох інших містах України, де вартість цих послуг уже коливається в межах від 56 до 139 грн за кубометр.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр