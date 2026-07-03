Тарифи на воду у Львові зростуть вчетверо

Вартість водопостачання планують переглянути у Львові. "Львівводоканал" вимагає тариф у 100 гривень за куб і свої розрахунки вже подав до Львівської міської ради.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Наразі тариф на водопостачання у Львові становить 25,88 грн за кубометр і не змінювався з початку 2022 року. У міськраді зазначають, що це один із найнижчих тарифів серед великих міст України.

Як пояснили у "Львівводоканалі", чинний тариф покриває лише 61% поточних операційних витрат підприємства. Йдеться про витрати на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці, без урахування модернізації мереж.

За розрахунками "Львівводоканалу", для повного покриття витрат ціна кубометра води має бути 100 грн. За таких умов підприємство може не лише стабільно функціонувати, а й розвивати інфраструктуру та забезпечувати надійне цілодобове водопостачання в умовах війни.

У підприємстві також наголошують, що для повноцінної модернізації системи водопостачання необхідно близько 30 млн євро інвестицій щороку, тоді як зараз цей показник становить лише 40–50 млн грн.

За інформацією мерії, у більшості українських міст оновлені тарифи вже становлять від 56 до 139 грн. Наприклад, в Тернополі — 78,33 грн/м³, в Чернівцях — 63,56 грн/м³, в Кривому Розі — 78,47 грн/м³.

Остаточне рішення щодо нової вартості водопостачання ухвалить виконком Львівської міської ради.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.