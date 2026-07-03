Тарифы на воду во Львове вырастут в четыре раза

Стоимость водоснабжения планируется пересмотреть во Львове. "Львовводоканал" требует тариф в 100 гривен за куб и свои расчеты уже подал во Львовский городской совет.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Теперь тариф на водоснабжение во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и не менялся с начала 2022 года. В горсовете отмечают, что это один из самых низких тарифов среди крупных городов Украины.

Как пояснили во Львовводоканале, действующий тариф покрывает лишь 61% текущих операционных расходов предприятия. Речь идет о расходах на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда, без учета модернизации сетей.

По расчетам "Львовводоканала", для полного покрытия расходов цена кубометра воды должна быть 100 грн. В таких условиях предприятие может не только стабильно функционировать, но и развивать инфраструктуру и обеспечивать надежное круглосуточное водоснабжение в условиях войны.

В предприятии также отмечают, что для полноценной модернизации системы водоснабжения необходимо около 30 млн. евро инвестиций ежегодно, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 40-50 млн. грн.

По информации мэрии, в большинстве украинских городов обновленные тарифы составляют от 56 до 139 грн. Например, в Тернополе – 78,33 грн/м³, в Черновцах – 63,56 грн/м³, в Кривом Роге – 78,47 грн/м³.

Окончательное решение о новой стоимости водоснабжения примет исполком Львовского городского совета.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жителям Бородянки на Киевщине с 1 июля придется платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.