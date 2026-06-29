В Україні перерахують тарифи на воду: скільки платитимуть українці

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає УНІАН.

За його словами, наразі вже 15-20 міст оголосили про підвищення, це: Одеса, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Бердичів.

"Всі ці міста або підвищили тарифи, або оголосили про підвищення, наприклад, у 20-х числах липня", – зауважує експерт.

Він додає, що підвищення подекуди будуть досить суттєвими.

"Мова йде про підвищення на 100-150, навіть на 213%, як це відбувалося у Вінниці", – підкреслює Попенко.

Чому зростають тарифи

Експерт нагадав, що раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

Першопричина подорожчання полягає у тому, що в Україні продовжують зростати всі ключові складові тарифу на водопостачання. Йдеться насамперед про витрати на електроенергію, паливо, оплату праці персоналу, проведення ремонтів та інші операційні витрати.

Наскільки українці платитимуть більше

В різних українських містах тарифи зросли по-різному. Одним із лідерів зростання стала Вінниця.

"Було 25,62 грн - стало 81,01 грн. Тобто зростання на 55 гривень", – каже Попенко.

Експерт підрахував, як зростуть витрати домогосподарств за нових розцінок. Для квартири, де середнє споживання становить 5 кубометрів води на людину за місяць і проживає двоє дорослих та дитина, зростання становитиме:

Полтава – 640 грн;

Кременчук – 635 грн;

Вінниця – 692 грн;

Запоріжжя – 513 грн;

Тернопіль – 774 грн;

Ужгород – 682 грн;

Хмельницький – 605 грн;

Дніпро – 694 грн;

Кривий Ріг – 490 грн;

Луцьк – 566 грн;

Одеса – 729 грн.

Якщо перерахувати додаткові витрати за рік, то суми виглядатимуть так:

Полтава – 7 682 грн на рік;

Кременчук – 7 614 грн;

Вінниця – 8 309 грн;

Запоріжжя – 6 150 грн;

Тернопіль – 9 285 грн;

Ужгород – 8 187 грн;

Хмельницький – 7 254 грн;

Дніпро – 8 322 грн;

Кривий Ріг – 5 880 грн;

Луцьк – 6 786 грн;

Одеса – 8 751 грн.

Іншими словами, кожне домогосподарство додатково сплачуватиме за послуги водоканалу від 6 до 9 тисяч гривень на рік.

При цьому Попенко наголошує, що йдеться не про покращення якості чи розширення переліку послуг – якість води, що тектиме кранами, залишатиметься незадовільною навіть за нових тарифів.

Зазначимо, з 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.