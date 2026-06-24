В Ужгороді підняли тарифи на воду для населення вдвічі

24 червня мерія Ужгорода встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для підприємств та населення міста.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету, повідомляє zaxid.net.

За словами міського голови Богдана Андріїва, через те, що в Ужгороді з 2022 року не змінювалися тарифи на воду, КП «Водоканал м. Ужгорода» зазнав суттєвих збитків, а щоб покрити всі витрати у бюджеті 2026 року слід передбачити 97 млн грн.

Нові тарифи

Місцева влада погодилася із новими тарифами, запропонованими комунальним підприємством для споживачів-суб’єктів господарювання та населення.

Для підприємств загальний тариф на водопостачання та водовідведення зменшили з 44,57 грн до 44,33 грн (за кубометр, без ПДВ).

Для населення вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн (за кубометр, без ПДВ).

Зазначимо, з 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки тому, що НКРЕКП більше не контролює вартість води у великих містах, передавши ці повноваження місцевій владі.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.