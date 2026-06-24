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Ціни на пальне 24 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 24 червня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,74 грн (-2 коп.)
|А-95
|74,63 грн (-3 коп.)
|А-92
|68,83 грн (-5 коп.)
|ДП
|78,02 грн (-30 коп.)
|Газ
|41,98 грн (-11 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|UPG
|75,90
|73,90
|76,10
|40,40
|WOG
|81,90
|78,90
|81,90
|43,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|68,90
|76,90
|40,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|81,90
|43,47
|AMIC
|76,49
|73,73
|76,70
|41,58
|БРСМ-Нафта
|70,67
|73,64
|39,99
Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.