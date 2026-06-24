Ціна нафти на 24 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 24 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $76,32 за барель, WTI — $72,43, а Urals — $64,42. Падіння поставок нафти продовжується на тлі очікувань щодо стабільнішого потоку сирої нафти через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 24 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 76,32 - 1.28% WTI 72,43 - 1.23% Urals 64,42 - 3.24%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 78 центів, або 1,0%, до 76,30 долара за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилася на 78 центів, або 1,1%, до 72,43 долара за барель.

Обидва показники у вівторок знизилися приблизно на 1%, досягнувши найнижчих рівнів з початку березня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту впали більш ніж на 1% у середу, наблизившись до чотиримісячного мінімуму. Це сталося тому, що нафтові танкери, які раніше застрягли в Перській затоці, почали виходити з Ормузької протоки.

Ціни також зазнали тиску цього тижня після того, як Вашингтон надав Тегерану 60-денне скасування санкцій після початкових мирних переговорів, дозволивши йому продавати нафту, а також після послаблення бойових дій у Лівані.

У вівторок Оман та Іран домовилися продовжити переговори щодо судноплавства в протоці, тоді як держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що будь-які транзитні збори з боку Тегерана порушуватимуть міжнародне право.

Довговічність домовленостей залишається під питанням через розбіжності: Дональд Трамп заявив про безстрокову згоду Ірану на ядерні інспекції, що сам Тегеран категорично заперечує. На цьому тлі інвестори стежать, як швидко виробники Близького Сходу відновлять експорт газу та нафти.

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.