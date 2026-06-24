Цена нефти на 24 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 24 июня 2026 цена нефти Brent составляет $76,32 за баррель, WTI — $72,43, а Urals — $64,42. Падение поставок нефти продолжается на фоне ожиданий относительно более стабильного потока сырой нефти через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 24 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 76,32 – 1.28% WTI 72,43 – 1.23% Urals 64,42 – 3.24%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 78 центов, или 1,0%, до 76,30 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 78 центов, или 1,1%, до 72,43 доллара за баррель.

Оба показателя во вторник снизились примерно на 1%, достигнув самых низких уровней с начала марта.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть упали более чем на 1% в среду, приблизившись к четырехмесячному минимуму. Это произошло потому, что нефтяные танкеры, ранее застрявшие в Персидском заливе, начали выходить из Ормузского пролива.

Цены также подверглись давлению на этой неделе после того, как Вашингтон предоставил Тегерану 60-дневную отмену санкций после начальных мирных переговоров, позволив ему продавать нефть, а также после ослабления боевых действий в Ливане.

Во вторник Оман и Иран договорились продолжить переговоры по судоходству в проливе, тогда как госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что любое транзитное собрание со стороны Тегерана будет нарушать международное право.

Долговечность договоренностей остается под вопросом из-за разногласий: Дональд Трамп заявил о бессрочном согласии Ирана на ядерные инспекции, что сам Тегеран категорически отрицает. На этом фоне инвесторы следят, как быстро производители Ближнего Востока возобновят экспорт газа и нефти.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.