Суд вернул долю в проекте на Сахалинском месторождении "Недрам Украины"

Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск ЧАО НАК "Надра Украины" и истребовал в его пользу 20% долю в праве общей долевой собственности в рамках договора о совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это решение открывает перспективу возвращения ЧАО НАК "Надра Украины" к полноценной работе в пределах одного из крупнейших проектов по добыче углеводородов в Украине.

В компании напоминают, что в апреле 2013 года между ЧАО "НАК "Недра Украины" и ООО "Голден Деррик" (действующее название - ООО "Ист Юроуп Петролеум") был заключен договор купли-продажи доли в договоре о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. приобретенной доли. В целях защиты своих нарушенных прав компания обратилась в суд.

В 2024 г. стало известно, что произошли изменения в составе участников договора о совместной деятельности. В частности, ООО "Ист Юроуп Петролеум" осуществило отчуждение в пользу ООО "Вэй Девелопмент" доли в договоре, право на которую на законных основаниях принадлежит ЧАО "НАК "Недра Украины". Это стало основанием для обращения компании в суд с иском о истребовании соответствующей доли чужого незаконного владения.

"Принятое решение от 15 июня 2026 обеспечивает возобновление прав НАК "Надра Украины" как участника договора о совместной деятельности и открывает путь к возобновлению его полноценного участия в разработке месторождения", - отмечают в компании.

Напомним, добыча природного газа на Сахалинском месторождении в Харьковской области была возобновлена в августе 2024 года.

В апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

ЧАО "Укрнефтебурение" было связано с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания входила в список самых прибыльных компаний Украины.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 их передачу "Укрнафты" одобрил Антимонопольный комитет.