"Укрнефтебурение" возобновляет добычу газа на Сахалинском месторождении

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" официально начинает возобновление своей работы по добыче углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнефтебурения".

Отмечается, что Государственная служба геологии и недр обнародовала приказ, возобновивший действие спецразрешения компании.

Теперь предприятие работает, чтобы безопасно и эффективно запустить все оборудование и получить дебит природного газа.

С декабря 2023 добыча "Укрнефтебурения" была остановлена решением суда по иску Госгеонадра.

Шестой апелляционный административный суд 6 августа своим решением разрешил компании "Укрнефтебурение" восстановить добычу газа на Сахалинском месторождении.

Но 7 августа бывшие владельцы Сахалинского месторождения подали апелляцию в Высший антикоррупционный суд с требованием отмены ареста их имущества.

ЧАО "Укрнефтебурение" было связано с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания входила в список самых прибыльных компаний Украины.

Суды по добыче на Сахалинском месторождении

28 ноября 2023 года Шестой апелляционный административный суд принял постановление, по результатам которого "Укрнефтебурение" было вынуждено 1 декабря прекратить добычу на упомянутом месторождении.

Речь шла об удовлетворении жалобы Государственной службы геологии и недр, которая аннулировала специальное разрешение на использование недр №6349 от 10 июля 2019 года. Она обращалась по обязательству остановить добычу, однако суд первой инстанции (Киевский окружной административный) 9 августа ей в этом отказал.

Судьи же апелляционного суда, как указывали в УНБ, не исследовали аргументы компании, в частности то, что в решении якобы речь шла о деле, которое касалось совсем иного спецразрешения – №5139, которое к тому же уже было аннулировано Госгеонадр в 2019 году.

Остановив добычу, УНБ сразу обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой на это постановление. В компании также заявляют, что за время управления "Укрнафтой" смогли нарастить добычу и успели получить более 1 миллиарда гривен чистой прибыли.

Однако 13 декабря "Укрнефтебурение" получило определение Кассационного административного суда в составе Верховного суда об отказе в открытии кассационного производства по жалобе на запрет добычи на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

27 февраля 2024 года Киевский окружной административный суд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, однако в Госгеонадра отказались выполнять это решение.

Впоследствии "Укрнефтебурение" обратилось в Шестой апелляционный суд с просьбой отменить решение, которое остановило добычу на Сахалинском месторождении из-за вновь открывшихся обстоятельств.

В начале апреля 2024 года председатель АРМА Елена Дума обратилась к народным депутатам с призывом внести законопроект, который урегулировал бы возможность использования специального разрешения на пользование недрами и добычу углеводородов на Сахалинском месторождении в Харьковской области как имеющего национальное значение, и не допустить прекращения миллиардных поступлений в государственный бюджет Украины.

Передача "Укрнефтебурения" "Укрнефти"

Напомним, что в апреле 2023 года на компании, осуществлявшие добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, был наложен арест в уголовном производстве.

Государственное бюро расследований, расследующее дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса), считает, что "Укрнефтебурение" присвоило недра этого месторождения.

Примечательно, что 3 мая Печерский районный суд Киева отменил свои предварительные решения по аресту и передаче "Укрнефтебурения" и еще трех ООО в Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), однако уже на следующий день по повторному ходатайству ГБР и Офиса генерального прокурора снова решил арестовать этот актив и передать его агентству.

23 мая 2023 года Кабинет министров согласился с предложением АРМА и Министерства обороны о передаче указанных активов "Укрнафте". 14 июня последняя сообщила, что подписала с агентством договор об управлении корпоративными правами "Укрнефтебурения", а также ООО "Сириус-1", "Сахалинское" и "Ист Юроуп Петролеум". 29 июня 2023 года их передачу "Укрнафте" одобрил Антимонопольный комитет.