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В "Укрнафте" избрали полный состав наблюдательного совета: кто вошел
ПАО "Укрнафта" объявила о завершении формирования полного состава наблюдательного совета, в который вошли независимые члены и эксперты с международным опытом. Об этом говорится на сайте "Укрнафты".
"Компания активно вводит основные принципы корпоративного управления OECD, чтобы обеспечить максимальную эффективность всех процессов с учетом лучших международных практик – соблюдение гендерного баланса и профессиональной экспертизы", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.
В обновленный состав наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" вошли:
- Екатерина Кузнецова – независимая директор.
- Тимоти Додсон – независимый директор.
- Дункан Джеймс Найтингейл – независимый директор.
- Людмила Дараган – представительница от государства.
- Роза Тапанова – представитель НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, в августе стало известно, что "Укрнафта", входящая в состав Группы "Нафтогаз", перейдет под контроль новоизбранного наблюдательного совета. Состав наблюдательного совета был утвержден на общем собрании акционеров компании 6 марта в Киеве.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Наблюдательный совет контролирует деятельность исполнительного руководства компании, назначает и оценивает членов исполнительного управления, определяет стратегические цели и контролирует их реализацию, проверяет соблюдение нормативных требований и стандартов, а также обеспечивает прозрачность и коммуникацию между компанией и ее акционерами.
Добавим, что крупнейшим акционером Укрнефти является "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавшей частным владельцам и которой сейчас управляет Минобороны.