"Укрнафта" планирует инвестировать $1 млрд в строительство электростанций

В течение трех лет "Укрнафта" планирует инвестировать 1 млрд долларов в строительство электростанций общей мощностью 1 ГВт

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Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий, пишет Forbes .

По его словам, в ближайшей перспективе "Укрнафта" планирует построить электростанции мощностью не менее 100 МВт.

Для реализации проекта компания использует свои средства, а также кредитные линии в украинских банках: Укргазбанке, Sense Bank и Ощадбанке.

В общей сложности "Укрнафта" планирует построить примерно 1000 МВт газовых установок в течение ближайших трех лет.

"Хочу подчеркнуть, что это очень и очень амбициозная цель. Ориентировочная стоимость - $1 млрд. Параллельно работаем над проектами ветровых и солнечных электростанций. Это сложный проект, полная реализация которого займет примерно до трех лет", - подчеркнул глава "Укрнафты".

Как отметил Корецкий, российские обстрелы украинских электростанций и острый дефицит электричества ускорили реализацию планов, которые вынашивали у компании еще в прошлом году.

"Укрнафта" станет мультиэнергетической компанией. Это неотвратимо", – подытожил Корецкий.

"Укрнафта" при поддержке ЕБРР построит маневровую генерацию электроэнергии

Европейский банк реконструкции и развития аккумулирует 300 млн евро в поддержку энергетического сектора Украины. Эти средства будут распределены между государственными энергетическими компаниями, среди которых и "Укрнафта".

"Укрнафта" при поддержке ЕБРР приступит к строительству мощностей маневровой генерации электроэнергии. В среднесрочной перспективе это позволит поддержать энергосистему Украины, пострадавшую от атак российских террористов.

"Речь идет о возведении новой генерации. Это газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции, работа которых, в частности, позволит сделать вклад в покрытие утраченных мощностей", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Он добавил, что запуск новых энергетических направлений деятельности – это органический шаг компании по расширению цепочки добавленной стоимости, когда не газ продается как товар, а непосредственно электроэнергия. Такой концепт является частью ESG-стратегии "Укрнафты".