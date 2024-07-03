"Укрнафта" планує інвестувати $1 млрд у будівництво електростанцій

Протягом трьох років "Укрнафта" планує інвестувати 1 млрд доларів у будівництво електростанцій загальною потужністю 1 ГВт

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Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький, пише Forbes.

За його словами, у найближчій перспективі "Укрнафта" планує побудувати електростанції потужністю не менше 100 МВт.

Для реалізації проєкту компанія використовує власні кошти, а також кредитні лінії в українських банках: Укргазбанку, Sense Bank та Ощадбанку.

Загалом "Укрнафта" планує побудувати приблизно 1000 МВт газових установок протягом найближчих трьох років.

"Хочу наголосити що це дуже і дуже амбітна мета. Орієнтовна вартість – $1 млрд. Паралельно працюємо над проєктами вітрових і сонячних електростанцій. Це складний проєкт, повна реалізація якого займе приблизно до трьох років", – підкреслив очільник "Укрнафти".

Як наголосив Корецький, російські обстріли українських електростанцій і гострий дефіцит електрики прискорили реалізацію планів, які виношували в компанії ще торік.

"Укрнафта" стане мультиенергетичною компанією. Це невідворотно", – підсумував Корецький.

"Укрнафта" за підтримки ЄБРР збудує маневрову генерацію електроенергії

Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта".

"Укрнафта" за підтримки ЄБРР розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії. В середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Він додав, що запуск нових енергетичних напрямків діяльності — це органічний крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається, як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".