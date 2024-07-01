100 тонн нафти на добу: "Укрнафта" побудує дві потужні свердловини

АТ "Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що обидві свердловини будує "під ключ" підрядник, визначений на Prozorro - компанія ТОВ "Енергофінанс".

Перша планується як розвідувальна, похилоспрямована, проєктною глибиною 4490 метрів та прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу.

Друга - експлуатаційна вертикальна - має проєктну глибину 4490 метрів та прогнозний початковий дебіт 47 тонн на добу.

Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладів.

Як повідомляється, буріння починається в серпні, поки перевозиться бурове обладнання та готуються майданчики.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

У червні повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта" розпочала зводити нову свердловину на північному сході України. Закінчення будівництва заплановано на серпень 2024 року.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.