Антимонопольний комітет дозволив передати "Укрнафті" заправки "Татнафти"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії “Укрнафта” на управління частками в статутному капіталі трьох акціонерних товариств, які раніше належали російському холдингу “Татнафти”.

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Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Йдеться про компанії "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" та "Татнєфть-АЗС-Україна", які володіють автозаправними станціями та іншим нерухомим та рухомим майном.

"Розглянули на сьогоднішньому засіданні АМКУ і питання надання дозволів на концентрацію та узгоджені дії. Зокрема, ПАТ "Укрнафта" отримало дозвіл на одержання в управління часток у статутному капіталі трьох ТОВ – "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" і "Татнєфть-АЗС-Україна", - написав Кириленко.

Додамо, що "Укрнафта” спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулися до АМКУ по дозвіл на концентрацію, щоб повноцінно розпочати управління активами групи “Татнафта” ще 6 травня поточного року.

Водночас, в “Укрнафті” зазначили, що більшість об’єктів перебували у незадовільному стані та непридатні до ведення там господарської діяльності з з безпечного продажу нафтопродуктів.

"Татнафта": арешт заправок

Нагадаємо, 16 серпня 2023 року Кабінет міністрів України передав ПАТ "Укрнафта" три арештовані компанії, які належали російській "Татнафті".

Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що в Україні арештували 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобази, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів російської "Татнафти". Відповідне рішення ухвалили в рамках справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Тоді в Державному бюро розслідувань зазначали, що вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн, а після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.

Пізніше активи передали в управління Нацагентсву з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Кілька тижнів тому АРМА повідомило, що понад 100 об’єктів російської "Татнафти" планується передати в управління "Укрнафті". В агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).

Зауважимо, що нещодавно агентство обрало "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.