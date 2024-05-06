"Укрнафта" просить АМКУ погодити передачу їй мережі АЗС "Татнафти", але скаржиться на її стан: придатні лише 15 заправок

ПАТ “Укрнафта” спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) по дозвіл на концентрацію, щоб повноцінно розпочати управління активами групи “Татнафта”. Про це йдеться у заяві нафтовидобувної компанії.

Серед активів “Татнафти” йдеться про 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), розміщених на території Полтавської і Харківської областей.

Водночас, як зазначає “Укрнафта”, більшість із об’єктів у незадовільному стані та непридатні до ведення там господарської діяльності з з безпечного продажу нафтопродуктів.

“У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де розташовані АЗС та нафтобази “Татнафти”, а також через те, що мережа довгий час не оновлювала обладнання, фактично, частина активів - це просто земельні ділянки, де потрібно буде будувати нові заправки, та зруйновані АЗС, що потребують реконструкції, а то й нового будівництва”, - сказано в заяві компанії.

Зазначається, що наразі з близько 70 автозаправних станцій “Татнафти” можуть працювати близько 15, аналогічна ситуація з нафтобазами.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2022 року в Україні арештували 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобази, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів російської "Татнафти". Відповідне рішення ухвалили в рамках справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Пізніше активи передали в управління Нацагентству з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зрештою, агентство обрало управителем понад 100 активів “Татнафти” “Укрнафту” у серпні 2023 року. В Агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).

"Укрнафта" стала управителем мережі АЗС Glusco: без скандалів не минулося

Зауважимо, що АРМА обрала "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від проросійської ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Однак договори довго не підписувалися через відсутність погодження з боку АМКУ.

Після такого затягування у січні АРМА оголосила про плани забрати в “Укрнафти” заправки Glusco і “Татнафту” та провести новий конкурс. Згідно з повідомленням агентства, основна причина припинення договору з управління автозаправками Glusco полягає у свідомому відхиленні “Укрнафтою” пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів автозаправок.

Зрештою, компромісу вдалося досягти вже 1 лютого 2024 року: “Укрнафта” сплатила 21 мільйон гривень гарантованих платежів за управління Glusco та залишиться в ролі управителя. Окрім того, АРМА разом із “Укрнафтою” подали спільну заявку на концентрацію до Антимонопольного комітету України, щоб отримати можливість фактичного управління значною кількістю АЗС.

14 березня Антимонопольний комітет дав зелене світло “Укрнафті” для придбання контрольного пакету акцій Glusco. Згідно з укладеною угодою, “Укрнафта” повинна була передавати державі 85% чистого прибутку від цієї мережі, а 15% залишається у компанії за надання послуг управління.

Уже 28 березня 2024 року “Укрнафта” розпочала ребрендинг мережі АЗС Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну.

Чому мережу АЗС Glusco забрали в "Нафтогазу"

Нагадаємо також, що початково мережа АЗС Glusco була в управлінні ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", який у 2022 році відкрив 46 автозаправних станцій під власною торговою маркою U.GO. В кінці першого кварталу 2023 року управитель перерахував до Державного бюджету перші надходження від управління активом у розмірі 378 тисяч гривень.

Водночас витрати управителя на збереження активу компанії лише за березень 2023 року склали 2,5 мільйона гривень. Тенденція продовжилася i згодом з’ясувалося, що протягом жовтня 2022-го-червня 2023-го років ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" витратило 25,7 мільйона гривень на управління заарештованими заправками Glusco. Тоді як доходи компанії від майна склали 2,06 мільйона гривень, тобто в понад 12 разів менше за витрати.

3 серпня АРМА повідомило про розірвання договорів управління активами мережі АЗС Glusco. За результатами перевірки було встановлено, що "Нафтогаз Ойл Трейдинг" систематично надавав недостовірну інформацію про доходи від використання автозаправок та нафтобаз.

Своєю чергою "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відмовився підкорятися АРМА, що забрало у нього мережу АЗС Glusco, заявивши про незаконність розірвання договорів. Компанія погрожувала зверненням до Кабінету міністрів. Однак крапку у суперечці поставив АМКУ, який 9 лютого 2024 року оштрафував ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на 900 тисяч гривень за низку концентрацій, здійснених без дозволу регулятора.