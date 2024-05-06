"Укрнафта" просит АМКУ согласовать передачу ей сети АЗС "Татнефти", но жалуется на ее состояние: пригодны только 15 заправок

ПАО "Укрнафта" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратились в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на концентрацию, чтобы полноценно начать управление активами группы "Татнефть". Об этом говорится в заявлении нефтедобывающей компании.

Среди активов Татнефти речь идет о 110 объектах разного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения), размещенных на территории Полтавской и Харьковской областей.

В то же время, как отмечает “Укрнафта”, большинство из объектов находятся в неудовлетворительном состоянии и непригодны для ведения там хозяйственной деятельности по безопасной продаже нефтепродуктов.

“В связи с проведением боевых действий на территориях, где расположены АЗС и нефтебазы “Татнефти”, а также из-за того, что сеть долгое время не обновляла оборудование, фактически часть активов – это просто земельные участки, где нужно будет строить новые заправки, и разрушеные АЗС, требующие реконструкции, а то и нового строительства”, - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в настоящее время из около 70 автозаправочных станций "Татнефти" может работать около 15, аналогичная ситуация с нефтебазами.

Напомним, что в конце мая 2022 года в Украине арестовали 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей российской "Татнефти". Соответствующее решение было принято в рамках дела по статье о финансировании действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Позже активы передали в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В конце концов, агентство избрало управляющим более 100 активов "Татнефти" "Укрнафту" в августе 2023 года. В Агентстве указывалось, что такая возможность предусмотрена статьей 21-1 закона об АРМА (касается исключительных случаев, когда существует риск сбоя и/или прерывание функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям).

"Укрнафта" стала управляющим сети АЗС Glusco: без скандалов не обошлось

Отметим, что АРМА избрала "Укрнафту" новым управляющим и для арестованных заправок Glusco. Эту сеть связывали с экснардепом от пророссийской ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Однако договоры долго не подписывались из-за отсутствия согласования со стороны АМКУ.

После такой затяжки в январе АРМА объявила о планах забрать у "Укрнафты" заправки Glusco и "Татнефть" и провести новый конкурс. Согласно сообщению агентства, основная причина прекращения договора по управлению автозаправками Glusco состоит в сознательном отклонении "Укрнафтой" предложений АРМА подписать акты приемки-передачи активов автозаправок.

Наконец, компромисс удалось достичь уже 1 февраля 2024 года: "Укрнафта" уплатила 21 миллион гривен гарантированных платежей за управление Glusco и осталась в роли управляющего. Кроме того, АРМА вместе с "Укрнафтой" подали совместную заявку на концентрацию в Антимонопольный комитет Украины, чтобы получить возможность фактического управления значительным количеством АЗС.

14 марта Антимонопольный комитет дал зеленый свет "Укрнафте" для приобретения контрольного пакета акций Glusco. Согласно заключенному соглашению, "Укрнафта" должна была передавать государству 85% чистой прибыли от этой сети, а 15% остается у компании за предоставление услуг управления.

Уже 28 марта 2024 года "Укрнафта" начала ребрендинг сети АЗС Glusco, которую получила в управление по решению Кабмина.

Почему сеть АЗС Glusco забрали у "Нафтогаза"

Напомним также, что первоначально сеть АЗС Glusco была в управлении ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", который в 2022 году открыл 46 автозаправочных станций под собственной торговой маркой U.GO. В конце первого квартала 2023 года управитель перечислил в Государственный бюджет первые поступления от управления активом в размере 378 тысяч гривен.

В то же время расходы на сохранение актива компании только за март 2023 составили 2,5 миллиона гривен. Тенденция продолжилась и впоследствии выяснилось, что в течение октября 2022-го-июня 2023 года ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" потратило 25,7 миллиона гривен на управление арестованными заправками Glusco. В то время как доходы компании от имущества составили 2,06 миллиона гривен, то есть в более чем 12 раз меньше расходов.

3 августа АРМА сообщила орасторжении договоров управления активами сети АЗС Glusco. По результатам проверки было установлено, что "Нефтегаз Ойл Трейдинг" систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах от использования автозаправок и нефтебаз.

В свою очередь "Нафтогаз Ойл Трейдинг" отказался подчиняться АРМА , которое забрало у него сеть АЗС Glusco, заявив о незаконности расторжения договоров. Компания угрожала обращением в Кабинет министров. Однако точку в споре поставил АМКУ, который 9 февраля 2024 оштрафовал ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на 900 тысяч гривен за ряд концентраций, осуществленных без разрешения регулятора.