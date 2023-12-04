Заправка современного формата: под Борисполем открылся новый АЗК "БРСМ-Нафта" (ФОТО)

Сеть "БРСМ-Нафта" открыла в Киевской области первый автозаправочный комплекс в рамках нового формата компании.

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АЗК, расположенный в селе Иванков, визуально отличается от других заправок сети. Речь идет о более современном дизайне фасада и 12-метровой стеллы, которые оснащены цифровыми экранами.

"БРСМ-Нафта" в Иванкове: особенности АЗК

Комплекс имеет четыре двойные топливораздаточные колонки, что позволяет заправлять восемь автомобилей одновременно. На каждом месте можно залить любое топливо – это удобно для водителей, автомобили которых имеют и бензиновый двигатель, и газобаллонное оборудование.

Одной из особенностей АЗК является наличие Good Market – торговой точки площадью 200 кв. метров. В "БРСМ-Нафте" ее позиционируют как "магазин у дома", где можно приобрести не только товары для авто, такие как смазки и омыватели, но и кисломолочные продукты, бытовую химию и т.д. Это сделано для того, чтобы водители по дороге домой могли заправиться и купить все необходимое в одном месте.

Этот комплекс в Иванкове пилотный, а начиная с января, сеть будет внедрять такой формат на все свои новые и реконструированные заправки.

АЗК начал обслуживать клиентов в прошлый понедельник, 27 ноября. И в честь открытия "БРСМ-Нефть" сделала акцию для автомобилистов: при оплате горючего клиенты получают скретч-карты, предоставляющие скидку в размере от 1,5 до 3 грн за каждый литр. Кроме того, в течение первых двух недель на стелле установлена более низкая цена.

Скидки в "БРСМ-Нафта"

В сети действует дополнительная скидка при покупке фастфуда, омывателя или кофе, а также программа лояльности с персональной скидкой, которую можно получать в приложении для гаджетов. Особенностью последней является то, что горючее продают по сниженной цене сразу, а не в будущем. А баллы в рамках программы влияют на размер скидки в следующем месяце.

При этом средства в рамках персональной скидки можно перечислить в благотворительный фонд "БлагоБРСМ", который собирает деньги на FPV-дроны для украинских защитников.

Как рассказал директор департамента стратегического маркетинга и инноваций АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, с начала полномасштабной войны фонд собрал более 8 млн гривен.

По его словам, с конца февраля 2022 года сеть бесплатно заправила автомобили военных, территориальной обороны, медиков и волонтеров горючим на 37 млн грн, и эта инициатива до сих пор продолжается.

Он добавил, что вложения "БРСМ-Нафта" в реконструкцию старых и открытие новых АЗК (комплекс в Иванкове обошелся в около 1 млн долларов) не влияет на цену горючего в сети. Сейчас литр стоит на 4 грн меньше, чем у основных конкурентов.

В то же время Мельничук отметил негативное влияние забастовки польских перевозчиков на рынок. Бензин и дизель пострадали от протестов не сильно, поскольку импортируются преимущественно морем, а вот для газа последствия более ощутимы, ведь он ввозится, прежде всего, автомобильным транспортом. Поэтому с 6 ноября, когда началась блокада границы, это горючее подорожало на 4 грн/литр.

Сама же "БРСМ-Нафта" выстраивает доставку автомобильного газа железнодорожными путями, и ожидает, что через 3-4 месяца такие поставки будут достаточно существенными.

Также менеджер сказал, что 100% автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта" оснащены генераторами. При этом в 13 АЗК есть солнечные панели.

"Мы живем в эпоху стремительного развития технологий. Ежедневно появляются новости об очередном ноу-хау, коренным образом меняющих жизнь человека. Например, наши колонны оборудованы специальной профильной резиной, чтобы водители, открывая двери авто, не повредили их о металл. На крыше комплекса [в Иванкове, – ред.] мы планируем установить солнечные панели. Это позволит сократить потребление электроэнергии на 30-50%, приобщившись к борьбе с глобальным потеплением. Таких "зеленых" АЗК у нас уже 13", – высказался Мельничук.

Справка:

"БРСМ-Нафта" работает на рынке розничных нефтепродуктов Украины с 1992 года и сейчас имеет 215 АЗК и 6 тыс. сотрудников.

С начала войны сеть бесплатно заправляет авто ВСУ и транспорт критической инфраструктуры, в настоящее время выделено 870,4 тыс. литров горючего, закуплено 700 комплектов военной формы. Сотрудники стали донорами крови для военных и гражданских, пострадавших в результате боевых действий, сдав более 100 литров донорской крови.

С начала октября 2023 года благотворительный фонд "БРСМ" открыл сбор на дроны-камикадзе и уже передал на фронт 134 аппарата на 2,6 млн гривен.