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Заправка сучасного формату: під Борисполем відкрився новий АЗК "БРСМ-Нафта" (ФОТО)
Мережа "БРСМ-Нафта" відкрила на Київщині перший автозаправний комплекс в рамках нового формату компанії.
АЗК, який розташовано в селі Іванків, візуально відрізняється від інших заправок мережі. Ідеться про більш сучасний дизайн фасаду та 12-метрової стели, які оснащено цифровими екранами.
"БРСМ-Нафта" в Іванкові: особливості АЗК
Комплекс має чотири подвійні паливороздавальні колонки, що дозволяє заправляти вісім автівок одночасно. На кожному місці можна залити будь-яке пальне – це зручно для водіїв, автомобілі яких мають і бензиновий двигун, і газобалонне обладнання.
Однією з особливостей АЗК є наявність Good Market – торговельної точки площею 200 кв. метрів. У "БРСМ-Нафті" позиціонують її як "магазин біля дому", де можна придбати не тільки товари для авто, такі як мастила та омивачі, а й кисломолочні продукти, побутову хімію тощо. Це зроблено для того, щоб водії дорогою додому могли заправитися й купити все необхідне в одному місці.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Цей комплекс в Іванкові є пілотним, а починаючи з січня, мережа впроваджуватиме такий формат на всі свої нові та реконструйовані заправки.
АЗК почав обслуговувати клієнтів минулого понеділка, 27 листопада. І на честь відкриття "БРСМ-Нафта" зробила акцію для автомобілістів: при оплаті пального клієнти отримують скретч-картки, які надають знижку в розмірі від 1,5 до 3 грн за кожен літр. Крім того, протягом перших двох тижнів на стелі встановлена нижча ціна.
Знижки в "БРСМ-Нафта"
Загалом у мережі діє додаткова знижка при купівлі фастфуду, омивача чи кави, а також програма лояльності з персональною знижкою, яку можна отримувати в додатку для ґаджетів. Особливістю останньої є те, що пальне продають за зниженою ціною одразу, а не в майбутньому. А бали в рамках програми впливають на розмір знижки в наступному місяці.
При цьому кошти в рамках персональної знижки можна перерахувати в благодійний фонд "БлагоБРСМ", який збирає гроші на FPV-дрони для українських захисників.
Як розповів директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, із початку повномасштабної війни фонд зібрав понад 8 млн гривень.
За його словами, з кінця лютого 2022 року мережа безкоштовно заправила автівки військових, територіальної оборони, медиків та волонтерів пальним на 37 млн грн, і ця ініціатива досі триває.
Він додав, що вкладення "БРСМ-Нафти" в реконструкцію старих і відкриття нових АЗК (комплекс в Іванкові обійшовся в близько 1 млн доларів) не впливає на ціну пального в мережі. Наразі літр коштує на 4 грн менше ніж в основних конкурентів.
Водночас Мельничук відзначив негативний вплив страйку польських перевізників на ринок. Бензин і дизель постраждали від протестів не сильно, оскільки імпортуються переважно морем, а от для газу наслідки більш відчутні, адже він ввозиться насамперед автомобільним транспортом. Тому з 6 листопада, коли почалася блокада кордону, це пальне подорожчало на 4 грн/літр.
Сама ж "БРСМ-Нафта" вибудовує доставку автомобільного газу залізничними шляхами, й очікує, що через 3-4 місяці таке постачання буде досить суттєвим.
Також менеджер сказав, що 100% автозаправних комплексів "БРСМ-Нафти" оснащено генераторами. При цьому 13 АЗК мають сонячні панелі.
"Ми живемо в епоху стрімкого розвитку технологій. Чи не щодня зʼявляються новини про чергове ноу-хау, що докорінно змінюють життя людини. Наприклад, наші колони облаштовані спеціалоною профільною гумою, аби водії, відкриваючи двері авто, не пошкодили їх об метал. На даху комплексу [в Іванкові, – ред.] ми плануємо встановити сонячні панелі. Це дозволить скоротити споживання електроенергії на 30-50%, долучившись до боротьбі із глобальним потеплінням. Таких "зелених" АЗК у нас вже 13", – висловився Мельничук.
Довідка:
"БРСМ-Нафта" працює на ринку роздрібних нафтопродуктів України з 1992 року й наразі має 215 АЗК та 6 тис. співробітників.
З початку війни мережа безкоштовно заправляє авто ЗСУ та транспорт критичної інфраструктури, на цей момент виділено 870,4 тис. літрів пального, закуплено 700 комплектів військової форми. Співробітники стали донорами крові для військових і цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій, здавши понад 100 літрів донорської крові.
З початку жовтня 2023 року благодійний фонд "БРСМ" відкрив збір на дрони-камікадзе й уже передав на фронт 134 апарати на 2,6 млн гривень.