АМКУ предоставил "Укрнафте" разрешение на управление активами Glusco

Антимонопольный комитет дал зеленый свет ОАО "Укрнафта" для приобретения контрольного пакета акций ООО "Glusco", что позволяет влиять на более чем 50% голосов в высшем органе руководства компании.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Дано разрешение ПАО "Укрнафта" на приобретение в управление доли в уставном капитале ООО "Глуско Ритейл", обеспечивающего превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

27 сентября 2023 года "Укрнафта" и Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) заключили соглашение об управлении сетью автозаправочных станций Glusco.

"Укрнафта" должна была передавать государству 85% чистой прибыли от этой сети, а 15% остается у компании за предоставление услуг управления. Кроме того, "Укрнафта" гарантирует, что будет платить в бюджет минимальный ежемесячный платеж в размере 5 миллионов гривен.

Однако 9 января АРМА инициировала перед Кабинетом министров Украины отмену распоряжений правительства и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", управляющим активами арестованной компании Glusco, принадлежащими пророссийскому деятелю Виктору Медведчуку, а также активами российской компании "Татнефть".

Уже 1 февраля "Укрнафта" и АРМА достигли компромисса в управлении арестованными автозаправками Glusco. Предприятие оплатило 21 млн грн гарантированных платежей за управление Glusco и останется в роли управляющего.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли .

Напомним, что в мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "Глуско Украине" и ООО "Глуско ритейл" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", но позже АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управление активами сети АЗС.

Недавно 13 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о передаче активов Glusco в управление ПАО "Укрнафта" после их ареста.