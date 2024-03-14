ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

АМКУ предоставил "Укрнафте" разрешение на управление активами Glusco

АМКУ предоставил "Укрнафте" разрешение на управление активами Glusco
АМКУ предоставил "Укрнафте" разрешение на управление активами Glusco

Антимонопольный комитет дал зеленый свет ОАО "Укрнафта" для приобретения контрольного пакета акций ООО "Glusco", что позволяет влиять на более чем 50% голосов в высшем органе руководства компании.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Дано разрешение ПАО "Укрнафта" на приобретение в управление доли в уставном капитале ООО "Глуско Ритейл", обеспечивающего превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

27 сентября 2023 года "Укрнафта" и Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) заключили соглашение об управлении сетью автозаправочных станций Glusco.

"Укрнафта" должна была передавать государству 85% чистой прибыли от этой сети, а 15% остается у компании за предоставление услуг управления. Кроме того, "Укрнафта" гарантирует, что будет платить в бюджет минимальный ежемесячный платеж в размере 5 миллионов гривен.

Однако 9 января АРМА инициировала перед Кабинетом министров Украины отмену распоряжений правительства и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", управляющим активами арестованной компании Glusco, принадлежащими пророссийскому деятелю Виктору Медведчуку, а также активами российской компании "Татнефть".

Уже 1 февраля "Укрнафта" и АРМА достигли компромисса в управлении арестованными автозаправками Glusco. Предприятие оплатило 21 млн грн гарантированных платежей за управление Glusco и останется в роли управляющего.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза". После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли .

Напомним, что в мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "Глуско Украине" и ООО "Глуско ритейл" в управление ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", но позже  АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры   управление активами сети АЗС.

Недавно 13 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о передаче активов Glusco в управление ПАО "Укрнафта" после их ареста.

Автор:
Татьяна Гойденко